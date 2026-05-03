Controlado el incendio declarado en un desguace de Orihuela

Imagen del incendio en un desguace en la localidad alicantina de Orihuela (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio que afecta desde este sábado a un desguace en la localidad alicantina de Orihuela se ha dado por controlado a mediodía, según la información actualiza que proporciona el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El fuego se declaró sobre las 16.00 horas de ayer, en un desguace localizado en la Carretera Orihuela-Almoradí, en el municipio de Orihuela.

En estos momentos, hay una dotación de 1 cabo y 3 bomberos realizando labores de extinción, detalla este cuerpo de prevención y seguridad.