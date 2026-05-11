Controlado un incendio declarado en una fábrica de tejas ubicada entre Novelda y Agost

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 11 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por controlado un incendio declarado en una fábrica de tejas ubicada entre las localidades alicantinas de Novelda y Agost.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el fuego se ha dado por controlado a las 00 horas y esta mañana permanecían en el lugar cinco dotaciones realizando trabajos de refresco de la estructura de la nave, que ha quedado muy afectada por el incendio. Los trabajos de extinción continúan con buena previsión para esta mañana.

Ayer también se movilizaron hasta la fábrica dos dotaciones y un Puesto de Mando Avanzado de Bomberos de la Diputación de Alicante, dos ambulancias de GVASESCV en preventivo y Policía Local de Agost.