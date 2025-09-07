Controlado un incendio de escombros en el recinto de una empresa en el Camino de Enmedio, en Orihuela

Archivo - Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por controlado la mañana de este domingo un incendio declarado en escombros y restos de materiales en el recinto de una empresa ubicada en el Camino de Enmedio, cerca de la Vereda Salazar, en Orihuela.

El aviso se ha recibido sobre las 09.46 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba nodriza pesada (BNP), una bomba rural pesada (BRP), un sargento, dos cabos y seis bomberos del parque de Orihuela.

El fuego, que se ha dado por controlado a las 10.16 horas, se ha originado en neumáticos que se encontraban dentro del recinto de una empresa. El Consorcio ha señalado que era visible "mucho humo negro" a "cierta distancia".