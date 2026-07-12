Controlado el incendio forestal de Lucena del Cid, declarado el viernes

Incendio forestal de Lucena del Cid - DIPCAS

CASTELLÓ 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado viernes en Lucena del Cid (Castellón) se ha dado por controlado este domingo, indica el 112 con información del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Este fuego, que inicialmente se estableció en Villahermosa del Río y posteriormente se reubicó a Lucena del Cid, se dio por estabilizado durante la noche del viernes tras los trabajos de extinción de medios aéreos y terrestres.

El incendio de Lucena del Cid ya presentaba desde el viernes una evolución favorable, aunque se trata de una zona muy complicada por su orografía y la masa forestal. Los medios aéreos se retiraron con el ocaso del viernes y continuó activo el dispositivo terrestre.

El viernes también se declararon otros incendios en más localidades castellonenses como Cirat y Montanejos, ya controlados. Según explicó el Consorcio, estos incendios fueron consecuencia de las tormentas del viernes por la tarde y de la caída de rayos.

Para este domingo, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto (naranja) en el sur de Alicante y el interior de Valencia y Castellón; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.