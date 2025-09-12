Controlado el incendio industrial en una nave de automoción de Albuixech (Valencia)

Controlado el incendio industrial en una nave de automoción de Albuixech - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han dado por controlado, sobre las 21.02 horas, el incendio industrial declarado en una nave de automoción ubicada en la calle Noria de Albuixech.

Parte del dispositivo del Consorcio trabajará durante la noche con los correspondientes relevos. Por su parte, los efectivos de apoyo del Ayuntamiento de València ya se han retirado después de una "intensa" tarde de trabajos coordinados, ha indicado el citado organismo.

El aviso del fuego se ha recibido sobre las 16.11 horas y hasta el lugar se han movilizado seis dotaciones de bomberos de los parques de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent, Burjassot, Requena, un sargento y un oficial. También se ha contado con el apoyo de tres dotaciones y dos unidades de mando de bomberos del Ayuntamiento de València.

El fuego, que afecta a una zona dedicada a taller, motos y baterías, se ha propagado "rápidamente", desarrollado por todas las instalaciones y existe riesgo de colapso de la estructura.

Los efectivos se centran en la extinción de la nave afectada y la protección de la zona de oficinas y de baterías de litio, han apuntado desde el Consorcio.

El incendio ha provocado una "gran" columna de humo que se ha propagado en dirección a Albuixech y se ha hecho visible en "muchos puntos" de la provincia de Valencia. Esta situación ha obligado a tomar medidas preventivas en el municipio para evitar los efectos nocivos del humo.

RECOMENDACIONES

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante la nube de humo y atendiendo a la naturaleza de los materiales almacenados, se ha emitido una nota informativa con recomendaciones para las zonas residenciales próximas al fuego.

Entre estos consejos dirigidos a la población se incluyen limitar la exposición al humo, permanecer el mayor tiempo posible en interiores, y mantener el aire interior "tan limpio como sea posible". Se recomienda tener puertas y ventanas cerradas, y bloquear cualquier entrada de aire desde el exterior, como chimeneas, campanas extractoras, rejillas de ventilación o enchufes, para evitar la entrada de humo o gases.

Además, se aconseja reducir las fuentes de contaminación del aire interior, tales como aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco y actividades de bricolaje, así como disminuir la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

Emergencias ha subrayado que, en caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable contactar con el centro de salud si los síntomas empeoran y no mejoran con el tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho, etc.). "En el caso de personas asmáticas, conviene tener a mano los inhaladores recetados", ha indicado.

En cuanto a la protección respiratoria, ha señalado que "las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo". "Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2", ha manifestado.

Asimismo, ha instado a la ciudadanía a, si se da el caso, evitar la exposición a las cenizas. "Limpie con trapo húmedo y humedezca el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión. Utilice mascarillas tipo FFP2", ha agregado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Albuixech ha recomendado a la población del municipio que permanezca dentro de sus domicilios.