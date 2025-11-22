Controlado un incendio en una nave de pinturas que afecta a otras tres en Crevillente

ALICANTE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la mañana de este sábado afecta a una nave de pinturas y a tres contiguas del Polígono Industrial Faima, en la localidad alicantina de Crevillente, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se ha dado por controlado a las 9.27 horas, aunque por el momento no se puede dar por extinguido. El incendio no ha dejado heridos. Los vecinos, alertado por un humo negro y un fuerte olor a plástico, han dado la voz de alarma. El fuego se ha iniciado en una nave de pinturas y ha continuado afectando a tres naves contiguas, dos en el exterior y una en su interior.

El aviso ha llegado a las 8.03 horas y, hasta el lugar, se han desplazado un suboficial, una Unidad Mando y Jefatura (UMJ), dos Bomba Rural Pesada (BRP), una Bomba Nodriza Pesada (BNP), una Bomba Urbana Ligera (BUL) y una Unidad de Personal y Carga (UPC), con su personal correspondiente.

En el incendio han llegado a intervenir hasta cuatro parques de bomberos: Crevillente, Elche, San Vicente y Almoradí.