Controlado el incendio de vegetación en un solar de Xàbia (Alicante)

ALICANTE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han dado por controlado sobre las 18.20 horas de este viernes el incendio de vegetación declarado en un solar ubicado enfrente de la calle Atenas, 7, en Xàbia, según ha informado el citado organismo.

El aviso se ha recibido sobre las 15.52 horas y hasta el lugar se han movilizado dos unidades mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), dos bombas nodrizas pesadas (BNP), una bomba forestal pesada (BFP), una bombra nodriza ligera (BNL), un soboficial, un sargento, dos cabos, ocho bomberos de los parques de Dénia y Benissa, tres medios áereos y tres unidades de bomberos forestales.

Los bomberos, que continúan trabajando en la extinción del fuego, han señalado que no ha habido heridos.