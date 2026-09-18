Convocado el Premi de Les Lletres Valencianes 2026

Archivo - El poeta Francisco Brines. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha convocado la edición de 2026 del Premi de Les Lletres Valencianes, distinción honorífica que "reconoce a los autores y las autoras valencianas que hayan dedicado sus obras, preferentemente, a la creación literaria y a la difusión de la cultura".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este viernes la resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en la que recuerda que este galardón, creado en el año 1986.

En julio de 2025, la administración valenciana anunció que el galardón recuperaba su periodicidad anual. A lo largo de su historia, el reconocimiento ha recaído, entre otros, en autores como Juan José Millás, Marc Granell, Vicente Muñoz Puelles, Joan Francesc Mira i Caster, Laura Gallego, Manuel Vicent, Antonio Porpetta, Santiago Posteguillo, María Beneyto, Francisco Brines, Lluís Guarner, Enric Valor, Vicent Andrés Estellés, Juan Gil-Albert, Joan Fuster o Ferran Torrent.

Se da la circunstancia de que Ferran Torrent, el último ganador del premio en 2024, renunció el pasado año a él ante la que calificó de "deriva poco respetuosa" del Consell con el valenciano.