Convocan una concentración en la plaza del Ayuntamiento de València contra el asesinato de los periodistas en Gaza

Este martes a las 20 horas, bajo el lema 'La verdad no se mata. Fin al genocidio y no a la ocupación de Gaza'

Voces X Palestina y otras diez entidades sociales propalestina convocan una concentración pública de repulsa y solidaridad en València ante los hechos acontecidos en Gaza: el asesinato a todo el equipo de periodistas de Al Jazeera de la ciudad de Gaza previa a la ejecución de su plan de ocupación de Gaza.

La concentración, bajo el lema 'La verdad no se mata. Fin al genocidio y no a la ocupación de Gaza', tendrá lugar este martes 12 a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, anuncian las organizaciones convocantes.

Entre los periodistas asesinado esta el periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, una de las voces mas representantes del pueblo Palestino, junto a otros cuatro profesionales de la información, alcanzados por un bombardeo israelí en las inmediaciones del hospital Al Shifa, en la carpa de los periodistas, en Gaza Ciudad, el pasado domingo.

Con este motivo, y como respuesta al aumento alarmante de ataques dirigidos contra profesionales de medios en Gaza --ya se contabilizan más de 237 periodistas muertos desde octubre de 2023-- y el plan de limpieza étnica para ocupar Gaza, Voces X Palestina llama a acudir a esta concentración.

Los objetivos de la protesta son exigir el fin inmediato del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y parar el plan de ocupación y limpieza étnica en Gaza; denunciar la impunidad con la que continúan los bombardeos mortales contra civiles y periodistas en la franja de Gaza; exigir al Gobierno español condenar estos ataques indiscriminados contra los periodistas y reclamar un protección internacional y justicia para los periodistas en Gaza; exigir al Gobierno de España "que deje de ser cómplice en este genocidio", poniendo fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel.

Se invita a organizaciones de derechos humanos, asociaciones de periodistas, periodistas y medios, colectivos sociales y ciudadanía a acompañar este acto en defensa de la vida, la justicia y la libertad de expresión.