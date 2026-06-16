Convocan nuevos paros de maquinistas en Metrovalencia y en TRAM d'Alacant durante Fogueres

Imagen de un tren del TRAM d'Alacant - GVA

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Secciones Sindicales del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocado el cuarto ciclo de paros en TRAM d'Alacant, que en Alicante coincidirá con las fiestas de Fogueres de Sant Joan, y en Metrovalencia.

En un comunicado, la entidad sindical ha resaltado que estas acciones van a suponer una "continuación de los paros iniciados en marzo, para reclamar la inclusión de propuestas de seguridad operacional y mejoras profesionales en la negociación del XIV convenio colectivo".

Concretamente, las fechas previstas de paros en TRAM d'Alacant irán del 19 al 23 de junio, en horario de 00.00 a 01.00, de 12.00 a 16.00, de 18.00 a 21.00 y de 23.00 a 23.59. También para el 24, San Juan, de 00.00 a 01.00, de 12.00 a 16.00 y de 18.00 a 21.00, y el 25, de 00.00 a 01.00 horas.

Por su parte, los paros convocados en Metrovalencia serán los días 19, 23, 25 y 30 de junio, de 07.00 a 10.00, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas, según ha indicado el sindicato Semaf este martes en un comunicado.

"Desde Semaf continuamos con la defensa de cuestiones fundamentales para los maquinistas la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento profesional de la plantilla. Aspectos imprescindibles para garantizar un servicio ferroviario seguro, eficiente y de calidad para la ciudadanía", ha agregado.

Y ha continuado: "Sin embargo, la Dirección de FGV sigue ignorando las cuestiones planteadas por los maquinistas. De esta manera, ignora cuestiones esenciales reconocidas en la Red Ferroviaria de Interés General como la regulación de los tiempos de conducción, e igualmente incorporan en el convenio nuevos mecanismos que aumentan la injusticia retributiva entre colectivos afectando especialmente al colectivo de maquinistas".

"Semaf considera inaceptable que, en lugar de apostar por un modelo basado en la equidad, la seguridad y la profesionalización, se profundice en medidas que perjudican a quienes desempeñan funciones esenciales para la movilidad y la seguridad de los viajeros", han señalado desde la organización sindical.

En la misma línea, han apuntado que "la convocatoria de huelga, que comenzó en marzo, responde a 30 reivindicaciones presentadas a FGV en dos comisiones de resolución de conflictos". En concreto, ha dicho que se trata de "diez puntos relativos a la seguridad operacional técnica y 20 puntos relativos al XIV convenio colectivo".

Entre otras, ha continuado, "incluyen el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, la fidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad, la implantación de la cultura justa y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal".

CRÍTICAS A FGV

Semaf entiende que "la dirección de FGV muestra un absoluto desprecio hacia la seguridad, los usuarios y el colectivo de conducción con su ausencia en la reunión del tribunal de arbitraje". "Esta acción pone de manifiesto la nula voluntad negociadora para resolver la situación", ha apostillado.

Además, ha abundado en que "no atender a las reclamaciones históricas de los maquinistas de FGV supondrá cerrar en falso el próximo convenio y prolongar la conflictividad durante los próximos años".

"Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo justo y equilibrado que permita mejorar las condiciones laborales, reforzar la seguridad operativa y garantizar un futuro profesional digno para todos los trabajadores de FGV", han sentenciado desde Semaf.