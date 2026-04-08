El cooperativismo valenciano supera los 63.000 empleos y roza los 10.000 millones de facturación en 2025

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VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas valencianas alcanzaron un total de 63.105 empleos directos en 2025 y generaron unas ventas por valor de 9.843 millones de euros, que representan el 6,31 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana, según el estudio elaborado por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) y el Portal Estadístico de la Economía Social Valenciana de CIRIEC-España, sobre las principales magnitudes del sector.

En el último año se han creado 145 nuevas cooperativas, lo que eleva el número global a 2.510, en las que se integran 2,7 millones de cooperativistas, según ha informado la entidad en un comunicado.

"Un año más mantenemos el logro de que más de la mitad de la población valenciana ha sido cooperativista a lo largo de 2025", ha afirmado el presidente de Concoval, Emilio Sampedro.

"Las cooperativas generan empleo estable y de calidad, además gran parte de las personas que trabajan en ellas son socias, lo que se traduce en el mayor grado de estabilidad al que se puede aspirar", ha indicado. La entidad subraya que, a pesar del "bache" que supuso el año de la pandemia, el crecimiento de esta fórmula empresarial ha sido constante en la última década.

Desde 2015 y hasta 2025 se han constituido 1.808 cooperativas, de las que 173 (9,57%) corresponden a la provincia de Castellón, 778 (43,03%) a la de Valencia y 857 (47,40%) a la de Alicante. De las 2.510 cooperativas que existen en la actualidad, el mayor número de ellas se encuentra en la provincia de Valencia, con la ciudad de València (367) y la comarca de La Ribera Alta (151) como los territorios con más concentración.

En Alicante, L'Alacantí con 196 y La Vega Baja con 140 acogen el mayor número de cooperativas en esta provincia, mientras que en la de Castellón la comarca con más presencia es la de La Plana Alta, con 134.

"Las cooperativas valencianas destacan por su variedad, pues hay de todos los tamaños, en todos los sectores económicos, y en todo el territorio", ha manifestado el presidente de Concoval, quien ha destacado que en la actualidad están emergiendo nuevos sectores que, desde el cooperativismo, aportan "soluciones innovadoras a retos económicos y sociales actuales".

Es el caso de las cooperativas de consumidores en el sector eléctrico, que impulsan la creación de comunidades energéticas, así como del cooperativismo de viviendas, con fórmulas como el cohousing o la cesión de uso, que ofrecen alternativas sostenibles y accesibles al modelo residencial tradicional.

Las cooperativas de trabajo asociado se han consolidado en los últimos años como el "principal motor" de crecimiento del número de cooperativas, gracias a su "dinamismo emprendedor" y a su papel como fórmula de autoempleo colectivo.

Dentro de este ámbito, destaca el sector de la enseñanza, con cerca de un centenar de cooperativas que atienden a más de 25.000 alumnos. Estas entidades han tenido que afrontar en los últimos años importantes inversiones en sus instalaciones, especialmente en las zonas afectadas por la dana, con especial incidencia en l'Horta Sud, donde se concentra una parte muy significativa del alumnado.

Las cooperativas registraron en 2025 un volumen de ventas cercano a los 10.000 millones de euros (9.843 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 2,6% respecto al ejercicio anterior. El sector de la producción, comercialización y distribución agroalimentaria representa el mayor volumen de las ventas, con 7.625 millones de euros.

Sampedro ha señalado que estos datos evidencian el peso del cooperativismo en la economía valenciana. En este sentido, ha puesto el ejemplo de las cooperativas agroalimentarias valencianas que son "el principal agente de vertebración territorial y desarrollo rural y protagonistas indiscutibles del sector exportador, donde adquieren un valor estratégico para la internacionalización de la economía valenciana: exportan más del 84% del valor de la producción que comercializan", ha indicado.

Otro de los ámbitos donde las cooperativas tienen un peso destacado es el de crédito. La Comunitat Valenciana es el territorio de España con mayor concentración de cooperativas de crédito (30 de 60). Además de ser prácticamente las únicas entidades autóctonas que quedan, muestran mayores tasas de crecimiento anual que los bancos y las cajas en los segmentos de depósitos y créditos. Mientras la cuota de mercado en los créditos es del 11,66% para las cooperativas, para las otras entidades es del 7,87% y la cifra varía del 16,88% al 11,85% en el caso de los depósitos.

EMPLEO FEMENINO

El informe también muestra que la creación de empleo en las cooperativas ha sido paulatina durante los últimos años, llegando a 63.105 puestos de trabajo directos en 2025, un crecimiento de cerca del 9% en los últimos cinco años. Las cooperativas con sede en la Comunitat Valenciana representan más del 16 % del empleo directo de las cooperativas españolas.

Por otra parte, la tasa de empleo femenino en el cooperativismo valenciano es del 57,5%, cinco puntos por encima de la media española, que está en el 52,28%.