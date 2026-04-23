El coordinador de Medios Naturales de AVSRE se fue a Madrid el día de la dana y le dijeron que no cancelara

Efectos por la dana - AYUNTAMIENTO DE PICASSENT

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Medios Naturales del Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), Luis Saenz, se encontraba en Madrid el día de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 puesto que, pese a que se ofreció a anular la reunión, le dijeron que no era necesario.

Así se ha pronunciado el coordinador, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

En su declaración, el testigo ha explicado que el día de la ríada estaba en Madrid porque tenía un encuentro relacionado con asuntos de riesgo sísmico que se había programado previamente.

Sin embargo, ha explicado que, ante la previsión para el día de la riada, se ofreció a cancelar el viaje pero le dijeron que no hacía falta, según ha comentado, aunque no recordaba quién se lo había dicho.