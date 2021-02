La Coordinadora de Ocio y Hostelería pide a Generalitat un "plan de apertura real" y rechaza "limosnas"

Celebra una sentada contra el cierre de sus negocios y descarta recurrirlo en los tribunales para no sumar "un problema legal"

Hosteleros de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia han reclamado este jueves a la Generalitat un "plan de apertura real" para que sus negocios puedan recobrar su actividad, interrumpida por las restricciones decretadas para frenar la expansión de la Covid-19, a través de "fórmulas viables y compatibles con la lucha contra la enfermedad".

Así, han pedido al Consell que se escuche a este sector en la toma de decisiones que les afecten, tanto en una mesa de trabajo "urgente" como en foros como la comisión interdepartamental de actuación contra la pandemia.

Estos profesionales han rechazado, durante la sentada contra los cierres que han llevado a cabo esta jornada ante el Palau de la Generalitat convocados por la Coordinadora Empresarial del Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH), "limosnas" por parte de la administración. Han propuesto que el plan que solicitan incluya una inyección de 500 millones de euros más para el sector dentro del Plan Resistir con el fin de "salvar a las cerca de 35.000 empresas de ocios, hostelería y espectáculos" de esta autonomía.

Los participantes en la sentada han golpeado con cubiertos y otros utensilios de cocina cacerolas y tapas para expresar su malestar, además de exhibir carteles en los que se podía leer: 'Estamos criminalizados', 'Necesitamos ayudas dignas', 'Estamos en quiebra', 'El Plan Resiste es un insulto', 'Miles de familias viven de nuestro sector', 'Llevamos diez meses aguantado' y '0 ingresos, 0 impuestos'.

Igualmente, este colectivo ha descartado recurrir el cierre de sus establecimientos ante los tribunales para no añadir a "la situación de ruina económica" que están viendo un "problema legal que en el futuro pueda volverse, como un boomerang, y reventar el negocio". "Creemos que no es el camino", ha afirmado durante la protesta el presidente de la coordinadora, Lalo Díez.

El presidente de la entidad ha explicado que "desde el primer día" los hosteleros y empresarios del ocio a los que representa han tomado "muchos caminos" para mantener sus negocios y ha recordado que ha acudido "a los juzgados para recurrir los decretos" de la Generalitat.

"Tenemos 250 demandas patrimoniales preparadas de empresarios que van a acudir al juzgado a reivindicar lo que es justo. Nos han cerrado nuestros negocios y pedimos una compensación por ello", ha expuesto. "Vamos a seguir con el calendario de protestas y vamos a estar negociando", ha agregado Díez, al tiempo que ha resaltado la "desesperación" de los compañeros del sector y ha lamentado que haya llevado a algunos, incluso, al suicido.

"No es el camino. Nosotros vamos a pelear en todos los frentes. Vamos a hacerlo como toca y donde toca", ha dicho durante la sentada, en la que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de estas personas.

Lalo Díez han insistido en la idea de que la Generalitat cuente con los empresarios de la hostelería y el ocio para tomar decisiones porque "cada vez que se publica a un decreto, se afecta a empresas y a familias" tras "meses de restricciones y cierres".

"Hay gente en este sector que tiene un negocio y que ahora mismo está pidiendo comida para llenar su nevera. Llevamos tiempo diciendo que no se tome ninguna medida que signifique un nuevo cierre, una nueva ampliación de cierre, sin sentarse con nosotros y escucharnos", ha manifestado.

"No se puede firmar un decreto sin sentarse con el sector", ha reiterado el responsable de la CEOH, que ha recordado que este semana remitieron una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con este mensaje.

Tras ello, ha apuntado que "hay comunidades --autónomas-- en las que el sector está abierto" y ha considerado que "el Gobierno central no puede seguir mirando a otro lado". Ha agregado que el Ministerio de Sanidad señala que el nivel de contagios en la hostelería es de "poco más de un 2 por ciento" y ha subrayado que este sector "no es culpable" de la evolución de la Covid-19.

"Se nos ha juzgado, se nos ha condenado y se nos ha cerrado", ha lamentado, además de reclamar compensaciones como en Alemania, Francia, o Bélgica. "Somos negocios legales. Hemos sido santo y seña" de la Comunitat Valenciana, su "marca" y "ahora somos apestados", ha censurado Lalo Díez. "Aquí hay gente que se está jugando el futuro de su familia", ha subrayado.

Díez ha comentado que la coordinadora no está pidiendo "nada extraordinario" sino "trabajar". "No tenemos vocación de ir detrás de una pancarta, no es nuestra forma de ser. Queremos atender a nuestros clientes, trabajar y llevar el pan a nuestras casas", ha añadido, tras lo que ha afirmado que prolongar las restricciones supondrá "que cada día cierren empresas".

Asimismo, ha preguntado si "no se puede abrir una terraza al aire libre" con las medidas que indiquen las autoridades sanitarias y ha aludido de nuevo a las comunidades autónomas en las que la hostelería y el ocio están trabajando.