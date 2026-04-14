El Cor de la Generalitat gira con tres conciertos del programa 'Un viatge per l'òpera valenciana i europea'

Cor de la Generalitat - GVA

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cor de la Generalitat ofrecerá tres conciertos del programa 'Un viatge per l'òpera valenciana i europea' en las localidades de Peñíscola, Vilamarxant i Benimodo.

Los conciertos tendrán lugar el 16 de abril, en el Palau de Congressos de Peníscola; el 17 de abril, en la Casa de la Cultura de Vilamarxant: y el 19 de abril, en la Casa de la Cultura de Benimodo. El Cor de la Generalitat estará dirigido en estos recitales por su director asistente, Mario Torres Mas, y contará con el pianista Daniel Ruiz de Cenzano.

El programa 'Un viatge per l'òpera valenciana i europea' propone un diálogo entre los grandes títulos de la tradición lírica europea, con Verdi, Bizet y Leoncavallo, y la riqueza de la ópera valenciana.

Este recorrido por Europa sirve de marco para reivindicar la producción lírica de los autores valencianos, un patrimonio que el Cor de la Generalitat ha difundido a lo largo de su trayectoria. Un ejemplo es la obra de Amand Blanquer, 'El Triunfo de Tirant', una partitura que eleva el mito literario de Martorell a la categoría de ópera contemporánea.

La tradición valenciana continúa con Ruperto Chapí y la ópera 'La Bruja', donde el contraste entre las hilanderas y bebedores ejemplifica la maestría del compositor de Villena.

Asimismo, la figura de Matilde Salvador brilla a través de 'Vinatea', obra fundamental de la lírica autóctona donde el fragmento 'Ecce panis angelorum' conecta con la sensibilidad mística de la compositora castellonense. El programa también permite rescatar la dimensión internacional de Josep Melchor Gomis, quien triunfó en el París del siglo XIX con títulos como 'Le Revenant' o 'Le Diable à Séville', demostrando una agilidad melódica que le situó en la vanguardia de la ópera de su tiempo.

El concierto se cierra con la producción de Manuel Palau y su ópera 'Maror', una obra impregnada de raíces populares y de una gran fuerza descriptiva.

El programa no sólo rinde homenaje a la historia musical valenciana, sino que reafirma el compromiso de esta institución con la recuperación de unas obras que, siendo menos interpretadas, forman parte esencial de la identidad cultural del territorio.