El Coro del Trinity College Oxford inicia una gira por templos "emblemáticos" de València

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Coro de la Capilla del Trinity College de Oxford ofrecerá en la Iglesia Jesuitas de València el primer concierto de la gira que va a desarrollar en la ciudad, desde este miércoles y hasta el próximo domingo, 3 de julio.

El primer recital dará comienzo a las 20.00 horas y consistirá en un programa exclusivo que da nombre a la gira valenciana. Bajo el título de 'Visions of Eternity', el grupo coral británico incluirá en el primer concierto obras como 'Songs of Farewell', del compositor británico Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918); 'O quam gloriosum est regnum', del español Tomas Luis de Victoria (1548-1611); y 'Bring us, O Lord God' y 'Faire is the Heaven', del organista y compositor también inglés William Henry Harris (1883-1973).

La Iglesia Jesuitas València dedicará la recaudación que se consiga en este recital para atender al importante proceso de restauración que está llevando a cabo.

Durante su estancia en la capital del Turia, la coral británica ofrecerá una serie de actuaciones en diferentes templos emblemáticos de la ciudad, señala el Arzobispado en un comunicado.

Así, además de en Iglesia Jesuitas, el próximo viernes, 1 de julio, el coro ofrecerá un concierto en la Catedral de València, a las 19.30 horas, con entrada gratuita. Igualmente, está previsto que participe en la misa dominical del 3 de julio, a las 12.00 h, presidida por el cardenal Cañizares.

Además, el mismo domingo, 3 de julio, el coro ofrecerá otro concierto en la iglesia parroquial de San Nicolás de Valencia. Cada uno de los programas ofrecidos será diferente al resto.

VIAJES ANUALES

La coral británica está compuesta por una treintena de miembros procedentes principalmente del Trinity College Oxford. El compromiso regular del coro consiste en cantar semanalmente las vísperas en la capilla del centro universitario. Además de esto, el coro realiza giras anuales: las anteriores han sido en Cracovia (Polonia), Roma (Italia) y Praga (Chequia). Este año los componentes del grupo viajan hasta Valencia, donde realizará diversas actuaciones.

La formación está dirigida por los organistas James Fellows y Ben Hunt (Organ Scholars). Ambos son los responsables de la elección del repertorio musical y de los ensayos. Además, Sarah Tenant-Flowers es la profesora encargada de impartir las clases de dirección a los organistas, así como a los estudiantes de música de la Universidad.

El coro británico ofrece durante el año becas corales, dedicadas al perfeccionamiento de las habilidades y conocimientos musicales que se pueden utilizar en talleres de iniciación y divulgación del canto, para ayudar a los niños y niñas pequeños a cantar. Además, también existe la figura de los becarios corales permanentes. Los miembros actuales de la coral tienen derecho a diversas audiciones enfocadas a aplicar la técnica vocal correcta. Las lecciones de canto son impartidas por Joanna Campion-Watt.