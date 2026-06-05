El Corpus necesita libre "toda" la plaza de la Virgen de València: "Es indispensable e imprescindible que esté vacía"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), recibe el pomell de flors con motivo de la festividad del Corpus Christi, en el Ayuntamiento de Valencia, a 5 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación Amics del Corpus, Francisco Esteve, ha asegurado que necesitan que esté libre "toda" la plaza de la Virgen para el desarrollo de los actos previstos durante este fin de semana con motivo de esta festividad, por lo que ha señalado que la nueva ubicación de la acampada de docentes --en un extremo de la misma plaza-- no es "la correcta" y que deberían "retirarse a un lado": "Es indispensable e imprescindible que esté vacía".

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios este viernes, tras hacer entrega a la alcaldesa de València, María José Catalá, del pomell de flors con motivo de la festividad del Corpus Christi en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

Esteve ha indicado que ha mantenido conversaciones durante los últimos días con la organización de la acampada y que "lo único que les ha pedido ha sido "sentido común y pensar bien las cosas". "Posibilidades hay muchas y hemos pedido que, por lo menos viernes, sábado y domingo tengan lo que es la plaza libre para nosotros poder desarrollar todos los actos que tenemos previstos", ha especificado.

El representante de Amics del Corpus ha hecho hincapié en que desde esta asociación llevan "dos años preparando este Corpus de este año con motivo de los siete siglos de existencia" y por eso "lo único que pedíamos es poder dejar la plaza limpia" y que la acampada se "retirase a un lado". "Y el domingo, nada más acabar la procesión y que salga la Custodia de la Catedral, ya si quieren volver, que vuelvan tranquilamente", ha agregado.

Preguntado entonces por si la celebración de los actos es compatible con la nueva ubicación de la acampada --se recolocó "temporalmente" el miércoles en un extremo de la misma plaza para facilitar el correcto desarrollo del Corpus--, Esteve ha contestado: "La ubicación que he visto esta mañana no es la correcta".

"NECESITAMOS MOVILIDAD Y QUE SE PUEDA TRABAJAR TRANQUILAMENTE"

Así, ha sostenido que la organización del Corpus necesita toda la plaza de la Virgen "porque es mucha gente la que viene a València" a disfrutar de la festividad: "El año pasado eran 150.000 o 160.000 personas las que asistieron tanto a la Cavalcada del Convit como por la tarde a la procesión y necesitamos movilidad, necesitamos que se pueda trabajar tranquilamente con la representación de los misterios del Altar de Russafa, después está el concierto del Cudol y el de la Banda Municipal y la plaza para nosotros es indispensable e imprescindible que esté vacía".

Y cuestionado sobre si han puesto encima de la mesa alguna posible solución a esta situación, Francisco Esteve ha indicado que desde Amics del Corpus están "pendientes" de la nueva mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de este viernes a las 14.00 horas. "La información que me facilitaron ayer a última hora de la tarde es que al salir de la reunión me llamarían por teléfono para ver cuál era el resultado", ha apuntado.