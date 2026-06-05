Danzas del Corpus mantienen que la cabalgata se puede celebrar y ven "ganas de armar líos que no son necesarios"

Archivo - Celebración del Corpus Christi en Valencia, a 19 de junio de 2022 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Musics i Balladors del Corpus de València --responsable de las danzas de esta festividad como 'La Moma', 'La magrana' o 'Els pastorets'-- sostiene que la Cavalcada del Convit se puede desarrollar con total normalidad este domingo porque la acampada docente situada en un extremo de la plaza de la Virgen no interrumpe en ningún momento el recorrido del desfile. Además, considera que en este debate existen "ganas de armar líos que no son necesarios" por parte de algunos de los implicados.

Así lo sostiene, en declaraciones a Europa Press, el presidente de este colectivo, Juan Rodríguez, que ha calificado de "tonterías" las manifestaciones realizadas este mismo viernes por el presidente de la asociación Amics del Corpus, Francisco Esteve, que ha asegurado que necesitan que esté libre "toda" la plaza de la Virgen para el desarrollo de los actos previstos y ha señalado que la ubicación de la acampada no es "la correcta" y que deberían "retirarse a un lado": "Es indispensable e imprescindible que esté vacía".

Esteve ha indicado que ha mantenido conversaciones durante los últimos días con la organización de la acampada y que "lo único" que les ha pedido ha sido "sentido común y pensar bien las cosas". "Posibilidades hay muchas y hemos pedido que, por lo menos viernes, sábado y domingo tengan lo que es la plaza libre para nosotros poder desarrollar todos los actos que tenemos previstos", ha especificado.

Sin embargo, Rodríguez ha argumentado que la acampada docente se encuentra ubicada "detrás de la fuente" de la plaza de la Virgen, en una zona por la que "no pasa la comitiva" de la Cavalcada del Convit, que lo hace "por medio" de la plaza.

El responsable de la Associació de Musics i Balladors del Corpus de València ha aclarado que son el colectivo que se encarga de las danzas de esta festividad, por lo que no tiene "nada que ver" con Amics del Corpus, que es la que se hace cargo de los personajes. "Somos asociaciones independientes, nosotros tenemos nuestros propios estatutos y tomamos nuestras propias decisiones", ha remarcado.

EL ITINERARIO DEL DESFILE ESTÁ "DESPEJADO"

Dicho esto, ha insistido en que el itinerario de la Cavalcada del Convit, con la nueva ubicación de la acampada docente, está "despejado", por lo que ha garantizado que las danzas del Corpus "empezarán a desarrollarse en la puerta de --el Palau de-- la Generalitat el domingo a las 12.00, como históricamente siempre".

"Hemos quedado el domingo y a las 08.30 horas empezaremos a vestir con la indumentaria a todos los danzantes", ha precisado Rodríguez, que ha recalcado que el desfile se celebrará siempre que no hayan "elementos" a lo largo de su recorrido y ha asegurado: "El recorrido oficial de la cabalgata está despejado".

En este contexto, el representante de la Associació de Musics i Balladors del Corpus ha criticado que nadie del Ayuntamiento de València se ha puesto en contacto con ellos y ha considerado que por parte de algunos hay "ganas de armar líos que no son necesarios".

DISPOSICIÓN DE LOS PROFESORES

Por otro lado, Juan Rodríguez ha alabado la "voluntad" de los profesores acampados de que se pueda desarrollar la celebración del Corpus con normalidad y ejemplo de ello es la recolocación temporal en un extremo de la plaza de la Virgen para facilitar el correcto desarrollo de los actos festivos.

"Los profesores están en colaboración y con el pensamiento claro para que se pueda desarrollar, hay voluntad y han hecho ese detalle de apartarse en otra parte", ha expresado.