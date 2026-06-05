Acampada educativa destaca su compromiso con el Corpus y afea al Ayuntamiento el uso "interesado" de la fiesta

Acampada educativa en la Plaza de la Virgen de València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Acampada educativa instalada en la Plaza de la Virgen de València enfatiza que ha puesto "todas las medidas" a su alcance para no obstaculizar la fiesta del Corpus que se celebra en dicho espacio, al tiempo que ha reprochado al Ayuntamiento "la utilización interesada" que está haciendo del festejo con el objetivo de "deslegitimar iniciativas a favor de la educación pública".

En un comunicado, la asamblea de docentes quiere "dejar claro" que está "profundamente comprometida con la convivencia y el respeto a las expresiones culturales propias de la sociedad valenciana", como se puede comprobar en el hecho de que ha puesto "todas las medidas al alcance por no obstaculizar el correcto desarrollo de la celebración del Corpus".

"Rechazamos, de este modo, la utilización espuria e interesada que se está haciendo desde el Ayuntamiento de València, tanto de la comunidad educativa como de una fiesta que es patrimonio de toda la ciudad, con el objetivo de deslegitimar y desgastar iniciativas a favor de la educación pública como la que se está llevando a cabo en la Plaza de la Virgen", reprochan.

Por otro lado, subraya que "la posibilidad de solucionar el conflicto que existe con el profesorado y sus representantes continúa en manos de Conselleria de Educación".

En este sentido, señalan que continúan "esperando una respuesta satisfactoria en relación a las justas reivindicaciones que desde el inicio se han trasladado desde las asambleas de profesorado, relativas a la disminución de ratios por aula, a la atención a la diversidad y las necesidades específicas del alumnado, al aumento de plantillas, la mejora de las infraestructuras, la atención a la cuestión retributiva y los derechos laborales del profesorado, así como la promoción del valenciano".

Las personas impulsoras de la Acampada reiteran que su "principal objetivo es presionar a la Conselleria para que acepte un diálogo respetuoso, a partir del cual abordar con todos los recursos que se requieren las necesidades de la enseñanza pública".

Por esta parte, reciben "con satisfacción la convocatoria de la mesa de negociación presencial que se ha anunciado por este viernes", aunque esperarán a ver "los términos en que se da la negociación con los representantes sindicales y sus resultados concretos".

"Nos mantenemos firmes, pues, en la necesidad de reivindicar la educación pública como base a partir de la cual dignificar el presente y construir un futuro compartido. La revuelta educativa apenas acaba de comenzar", concluyen.