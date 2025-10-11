Cortada al tráfico AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante) y CV-525 entre Alginet y Algemesí (Valencia) por inundaciones

Inundaciones en Pilar de la Horadada (Alicante). - AYTO PILAR DE LA HORADADA

Interrumpida la circulación en la línea 1 de Metrovalencia entre Torrent y Picassent por las lluvias, que provocan retrasos en trenes

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de la dana Alice han provocado cortes de tráfico en distintas carreteras valencianas, como la autopista AP-7 en Pilar de la Horadada o en la CV-525 entre Alginet y Algemesí (Valencia) por inundaciones en la calzada, según han confirmado a Europa Press fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

En concreto, en estos momentos está cerrada a la circulación el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada, en dirección Murcia, por inundación, del kilómetro 770 a 773. Asimismo, en la misma vía en esta localidad alicantina, en sentido Valencia continúa cortado el carril derecho, mientras que se ha reabierto el izquierdo.

En la provincia de Valencia, también se ha cortado por inundaciones la carretera CV-525, de los kilómetros 0 a 5, entre las localidades de Alginet y Algemesí, en ambos sentidos.

Previamente, se habían cerrado al tráfico, también por inundación, la vía secundaria CV-598, a la altura de Montesa, y la V-30 a la altura de Paterna, entre los kilómetros 14 y 14,5, pero ambas ya se han reabierto.

Las fuertes lluvias también han provocado interrupciones y retrasos en la red de Metrovalencia. En estos momentos, se ha interrumpido la circulación entre Torrent y Picassent de la línea 1.

Previamente, a las 6.00 horas se ha interrumpido la circulación entre Meliana y Foios, en la línea 3, por las precipitaciones, que una hora después se ha restablecido.

En la línea 1, se ha interrumpido la circulación sobre las 9.40 horas entre Empalme y Bétera por acumulación de agua en las vías, que se ha restablecido alrededor de las 10.30 horas.

Por su parte, las líneas 1 y 2 de metro y la línea 6 de tranvía circulan con retraso.