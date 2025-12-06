Cortadas al tráfico las calles de Colón y Xàtiva y retrasos en Metrovalencia por afluencia de personas

Cientos de personas asisten al acto del encendido de la iluminación de Navidad, a 21 de noviembre de 2025, en València - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha cortado al tráfico las calles de Colón y Xàtiva, en el centro de la ciudad, por la intensa afluencia de personas en la tarde de este sábado, Día de la Constitución, inicio del puente de diciembre y jornada previa a la Maratón de València. También se registran retrasos en Metrovalencia por este mismo motivo.

El corte al tráfico de las calles Colón y Xàtiva, que se ha producido sobre las 19.00 horas, es una de las medidas contempladas en el plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de València con motivo de la campaña de Navidad, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Este operativo establece que, en aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transiten a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local pueda realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos.

Durante el período de vigencia de las medidas se cuenta con un dispositivo especial reforzado de Policía Local con controles de saturación en varias de las vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Paz con Marqués de Dosaguas, avenida del Oeste con Quevedo, San Vicente Martir con Periodista Azzati y con Sant Pau, Xàtiva con plaza San Agustín y Xàtiva con Marqués de Sotelo.

Adicionalmente, el plan recoge también el establecimiento de controles preventivos en Colón con Porta de la Mar, Gran Vía Marqués del Turia con Conde Salvatierra, Isabel la Católica y Pizarro, y Gran Vía Germanías con la calle Ruzafa.

De esta manera, la Policía Local procede a realizar cortes o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular.

Además, se da la circunstancia de que en la tarde de este sábado la céntrica plaza del Ayuntamiento acoge uno de los espectáculos piromusicales programados por el consistorio los fines de semana de la campaña de Navidad, lo que ha multiplicado la afluencia de público.

Por otro lado, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informado, pasadas las 19.00 horas, de que las líneas de Metrovalencia pueden circular con unos minutos de retraso por afluencia de viajeros.