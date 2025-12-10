Un corte de agua de tres días causaría pérdidas de 106 millones de euros en València, según un estudio de la Cámara

Presentación del informe de Cámara Valencia sobre 'Consecuencias económicas de un fallo en el sistema de abastecimiento' - CÁMARA VALENCIA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Cámara Valencia ha puesto de relieve que el ciclo del agua en la ciudad de València "es de alta calidad, eficiente y tiene amplia cobertura gracias a la profesionalización y colaboración público-privada, pero es vulnerable" y requiere de inversiones continuas para prevenir problemas de abastecimiento, ya que tres días sin suministro de agua potable causarían pérdidas de 106 millones de euros en pérdidas en términos de Valor Añadido Bruto.

"Con la dana estuvimos a punto de quedarnos sin agua y ese es un drama a lo mejor más grave que quedarse sin luz", ha señalado el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, en la presentación este miércoles del informe 'El agua como activo crítico. Consecuencias económicas de un fallo en el sistema de abastecimiento'.

Morata ha expuesto que València y su área metropolitana se cuentran "entre las zonas de Europa que mejor gestiona el agua", pero ha señalado que se debe contar con información para "evitar riesgos de futuro".

Este estudio se enmarca en una serie de informes sobre diferentes ámbitos estratégicos para el área metropolitana en los que esta se aborda "de verdad como un ente supramunicipal", ha explicado Morata. Así, ha incidido en que la seguridad del suministro es una de las principales preguntas de los inversores extranjeros para implantarse en la zona.

En concreto, se analizan las consecuencias de un corte de suministro de agua potable de tres días causado por seis posibles escenarios: averías y deterioro de la infraestructura, una contaminación del agua, un fallo prolongado en el suministro eléctrico --ya que el apagón de abril de 2025 paralizó las potabilizadoras--, fenómenos meteorológicos extremos como la dana, eventos sísmicos o actos vandálicos y sabotajes, ya que hay infraestructuras expuestas en áreas periurbanas y rurales.

La captación del agua para el área metropolitana de València procede principalmente del río Turia, del embalse de Tous y el canal Júcar-Turia, así como pozos subterráneos. Después, el agua pasa por dos potabilizadoras, La presa de Manises y El Regalón en Picassent, ha explicado la experta de la unidad de análisis de Cámara Valencia Gracia Cicuéndez.

Finalmente, llega al sistema de distribución de agua en alta, con una red de conducciones hasta los municipios, ocho depósitos de regulación en el área metropolitana, estaciones de bombeo y sistemas de regulación y telemando. Hay un depósito de regulación que, en caso de corte, puede suministrar agua durante 24 horas a València.

El informe analiza las lecciones que han dejado situaciones de corte de suministro en Las Vegas, Nueva Orleans, Ciudad del Cabo y Melburne, que apuntan a la importancia de planificar con antelación e invertir con anticipación y apostar por soluciones innovadores, por la colaboración intergubernamental y público privada y por una comunicación transparente a la población, según ha explicado.

IMPACTO DE LA INTERRUPCIÓN

El estudio se centra en el impacto en la ciudad de València y en posteriores fases de extenderá al resto del área metropolitana. Se abarca una población --sin contar las pedanías-- de 781.948 habitantes.

En este enclave hay 62.682 empresas y profesionales que suponen el 82% del consumo total de agua potable en la ciudad. Un 5% lo consumen los hogares, un 8% la administración y el 5% otras entidades, ha expuesto el experto de Cámara Amadeo Aznar.

Cámara Valencia cifra el impacto económico de una interrupción del agua potable de tres días en 106 millones de euros en valor añadido bruto. Se prevé, en concreto, un impacto directo de 100.5 millones de euros y un impacto indirecto de 5,5 millones de euros.

De ellos estos 106 millones, 87 millones de concentrarían en el sector servicios. El comercio, transporte y hostelería sería la rama más afectada con 34,2 millones de impacto, seguido de los servicios de educación, sanidad y sociales, con 18,7 millones, y las actividades profesionales y técnicas, con 10,45 millones en pérdidas. El estudio calcula un impacto de 13,5 millones de euros en la industria, de 5,4 millones de euros en la construcción.

Además, Cámara Valencia calcula que el fallo de suministro supondría un coste directo de 4 millones de euros para los hogares valencianos. Aznar también ha destacado la repercusión en el turismo, con una estancia media de los viajeros de la ciudad precisamente de tres días.

TRASCENDENCIA SANITARIA Y DE SEGURIDAD

Aznar ha indicado que el corte de suministro tendría una "trascendencia importante en el sistema sanitario", donde hay 1.754 centros sanitarios que "son intensivos en el uso de agua", 17 hospitales y 30 centros de salud, que atienden 6.501 consultas médicas externas. Diariamente, los hospitales públicos de València atienden 2.266 urgencias de las cuales, 233 son ingresadas en dichos hospitales. A su vez, se realizan 291 intervenciones quirúrgicas programadas a diario, y 45 intervenciones con carácter urgente. "Gran parte posiblemente no se podrían llevar a cabo" ante un corte del suministro, ha explicado el experto Amadeo Aznar.

También ha advertido de "connotaciones importantes en seguridad y orden público" con ocho comisarías afectadas que hacen al día 903 intervenciones. También hay 25 actuaciones diarias de bomberos y las intervenciones de todos estos cuerpos aumentarían en caso de crisis, por lo que otras dejarían de realizarse, según Cámara Valencia.

ACTUACIONES

Para evitar todo lo anterior, el estudio recomienda, por un lado, diversificar fuentes de captación de agua. Así, se propone una nueva toma de agua en el Turia, aguas arriba de La Presa, suplicar el canal Júcar-Turia, construir un nuevo acceso al pantano de Tous y crear nuevos pocos de emergencia, entre otras medidas.

Para asegurar el suministro de agua, se plantea entubar el canal Júcar-Turia, fortalecer las infraestructuras que lo sustentan, contruir balsas reguladoras junto a las ETP, construir zonas de acumulación controlada en el Turia y depósitos de almacenamiento y regulación que garanticen agua las 24 horas del día.

A fin de asegurar la calidad del agua, se propone mejorar el encauzamiento del barranco del Mandor y un mayor control de los vestidos al Turia, aumentar la capacidad de los sistemas de pretratamiento de las dos potabilizadoras y servicios de mantenimiento de los pozos de emergencia y depósitos de almacenamiento.

Asimismo, Cámara Valencia también ha recomendado acciones para la mejora de la autonomía y resiliencia, como la ampliación de las instalaciones de energía renovable y acumuladores; una inversión continua en modernización tecnológica y la implantación de tecnología punta e IA, y una coordinación eficaz de todas las entidades responsables del ciclo de agua, coordinación con el desarrollo urbanístico y planes de comunicación y concienciación a la población.