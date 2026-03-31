El Corte Inglés abrirá los principales festivos de Semana Santa y Pascua en la Comunitat Valenciana

Archivo - El Corte Inglés de la avenida de Francia de València - EL CORTE INGLÉS - Archivo

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés abrirá todos sus establecimientos de la Comunitat Valenciana durante los principales festivos de Semana Santa y Pascua de este año, según ha informado la compañía en un comunicado.

En Alicante, El Corte Inglés abrirá de 11 a 21 horas el 3 de abril, Viernes Santo, el 5 de abril, Domingo de Resurrección, y el 12 de abril, domingo. En Elche, con el mismo horario, habrá actividad el 3 de abril, Viernes Santo, y 6 de abril, Lunes de Pascua.

En València, también de 11 a 21 horas, El Corte Ingles abrirá sus centros el 3 de abril, Viernes Santo, 5 de abril, Domingo de Resurrección, y 12 de abril, domingo. En Castelló, se abrirá de 11 a 21 horas el 3 y 5 de abril.

La empresa ha explicado que, "de esta forma, se evita acumular dos días consecutivos sin atender las necesidades de los clientes". El resto de días laborales, todos los centros de la Comunitat Valenciana mantendrán su jornada sin cambios, de lunes a sábado de 10 a 22 horas.