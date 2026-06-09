Cosital traslada a la Generalitat la "necesidad" de flexibilizar las reglas fiscales en municipios afectados por dana

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VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cosital Valencia y el Consejo General de Cosital han trasladado a la Generalitat la "necesidad" de flexibilizar las reglas fiscales en municipios afectados por la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024.

Así se desprende de un encuentro mantenido entre el presidente de Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia, Vicente L. Miravet, la presidenta del Consejo General de Cosital, Pilar Ortega y el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil Santiago.

Durante la reunión, desde Cosital se ha trasladado la "preocupación" existente por las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las reglas fiscales en los municipios afectados por la dana.

En este sentido, se ha planteado la necesidad de buscar soluciones que permitan facilitar la gestión municipal y evitar cargas burocráticas que no aportan valor en un contexto marcado por la recuperación y la reconstrucción.

Otro de los asuntos abordados ha sido la "dificultad" para cubrir puestos reservados a habilitados nacionales, "una problemática que afecta tanto a la Comunitat como al conjunto del territorio nacional y que tiene una especial incidencia en municipios de menor tamaño y zonas con riesgo de despoblación", han dicho.

Los representantes de Cosital han defendido la conveniencia de estudiar fórmulas que permitan garantizar la prestación de los servicios públicos locales y avanzar en modelos de sostenimiento compartido que contribuyan a dar respuesta a las necesidades de los municipios con mayores dificultades para atraer y mantener personal especializado.

Asimismo, el Colegio ha insistido en la "importancia" de que la oferta de primer destino de las nuevas promociones de habilitados nacionales sea lo más amplia posible "con el fin de favorecer la cobertura efectiva de vacantes y reforzar la capacidad de gestión de las entidades locales", han señalado.