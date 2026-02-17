La Costa Blanca exhibe en Turquía su "potencial" como destino "competitivo, diverso e innovador"

El Patronato Provincial de Turismo participa estos días en las Jornadas Directas Merhaba İspanya que organiza Turespaña - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca participa estos días en las Jornadas Directas Merhaba Ispanya, organizadas por Turespaña en Estambul (Turquía). Esta acción promocional, que se prolongará hasta el 18 de febrero, se enmarca dentro de su estrategia de posicionamiento en mercados internacionales con "potencial" de crecimiento, como es el caso del turco, con el fin de promocionarse como un destino "competitivo, diverso e innovador".

La cita arrancó este lunes con una sesión de apertura centrada en la situación actual del mercado turístico turco. Durante todo el día se presentaron datos actualizados sobre el comportamiento del turista, las tendencias de viaje, el volumen de visitantes y la conectividad aérea existente entre Turquía y España, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

"Esta información es clave para orientar las acciones comerciales y promocionales de los destinos participantes. Además, se llevó a cabo una sesión de 'networking' con asociaciones, turoperadores, representantes de aerolíneas, prensa, medios de comunicación e influencers turcos", ha apuntado.

Este martes, la jornada se ha dedicado a la actividad profesional, con la celebración de dos sesiones de 'workshop'. Ambas tienen previsto contar con la participación de más de medio centenar de agentes turísticos y la finalidad es "mantener reuniones directas con profesionales del sector para favorecer contactos, intercambio de información y generación de oportunidades de colaboración".

En esta misma sesión, y en el marco del escenario principal del evento, se ha gestionado y coordinado una presentación del destino Costa Blanca que permitirá dar a conocer "de forma integral" su oferta turística, principales atractivos, productos y experiencias.

"ENCLAVE ESTRATÉGICO"

Según ha recalcado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, "esta intervención contribuye a reforzar la imagen de la provincia como un destino competitivo, diverso y capaz de adaptarse a las necesidades y expectativas de diferentes perfiles de viajeros".

Asimismo, para este miércoles está prevista la realización de una visita a la sede y presentación de la Asociación de Agencias de Viajes de Turquía (Türsab), "una de las principales entidades representativas del sector turístico del país", de acuerdo con la Diputación.

"La participación en esta acción de promoción supone una buena oportunidad para consolidar la presencia de la Costa Blanca en el mercado turco, un segmento de viajero emergente con interés creciente por los destinos españoles", ha manifestado Mancebo.

En este sentido, ha detallado que desde el Patronato Costa Blanca se vienen desarrollando "distintas acciones orientadas a activar y reforzar la conectividad aérea con Turquía, en colaboración con aerolíneas y operadores turísticos, y estas jornadas contribuyen de manera directa a potenciar estos objetivos".

Estambul representa un "enclave estratégico" por su "amplia" conectividad aérea, "que no solo facilita el acceso desde Turquía, sino que también actúa como puente con otros mercados asiáticos, incrementando el alcance y el potencial de las acciones promocionales desarrolladas", ha matizado el director del organismo turístico de la Diputación de Alicante.

"RELEVANCIA" Y "MARGEN DE CRECIMIENTO"

Los datos remitidos por Turespaña, recogidos por la institución provincial, reflejan "la relevancia y el potencial del emisor turco". Más de 610.000 personas residentes en Turquía viajaron a España, situándose ligeramente por detrás de mercados como China y Canadá y por delante de Brasil.

Del mismo modo, el gasto medio por viaje alcanzó los 1.839 euros, frente a una media general de 1.345 euros, con un gasto medio diario de 327 euros, "significativamente superior" al promedio general de 186 euros.

"Turquía se posiciona así entre los mercados más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento y, en 2025, lideró el incremento de capacidad aérea y la apertura de nuevas rutas entre Turquía y España. En este contexto, nuestro país se consolida como uno de los destinos con mayor margen de crecimiento dentro del mercado turístico turco", ha concluido la Diputación.