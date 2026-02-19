La Costa Blanca muestra su "potencial" a turoperadores de Estados Unidos y Canadá - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha organizado un 'workshop' profesional que ha traído a Alicante a touroperadores precedentes de Estados Unidos y Canadá, con el fin de mostrarles "el potencial turístico, educativo y residencial de la provincia" y "reforzar" el posicionamiento del destino, "en uno de los mercados emisores de mayor crecimiento".

En un comunicado, la Diputación ha indicado que, "gracias a esta acción", realizada de la mano de European Tourism Association (ETOA), una quincena de agentes turísticos norteamericanos permanecerá durante tres días en la provincia "para conocer de primera mano su variada y amplia oferta".

Para ello, estas jornadas, que arrancaron este miércoles por la noche con una recepción en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, cuentan también con la participación de asociaciones del sector, hoteles, cadenas hoteleras y otros proveedores turísticos del territorio.

"Estas jornadas de familiarización con el destino, las primeras que realiza ETOA en España, van a favorecer la generación de negocios, el fortalecimiento de las alianzas y la creación de nuevas oportunidades comerciales con uno de los mercados emisores, el de Estados Unidos y Canadá, con mayor potencial y crecimiento", ha destacado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Este jueves, segundo día de su estancia en Alicante, se han desarrollado las reuniones de trabajo entre los touroperadores americanos y los proveedores de la Costa Blanca, entre los que se encuentran representantes de Hosbec, APHA, Asociación de Campos de Golf, Provia, Avive, Ruta del Vino, Asociación por el Turismo de Cruceros o APTUR.

Asimismo, la Diputación ha indicado que para la tercera jornada se han previsto visitas a distintos municipios del interior y la costa "que permitirán a los agentes vivir una experiencia directa de la diversidad turística de la provincia".

Por su parte, el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, ha destacado la "oportunidad" de este tipo de propuestas: "Nos va a permitir seguir llamando la atención de las aerolíneas y de los propios agentes para promover la posibilidad de que se establezca una conexión aérea directa entre la provincia y Estados Unidos ya que la demanda de este mercado está aumentando".

Asimismo, ha puesto en valor "las grandes oportunidades que se abren" para el tejido empresarial provincial. "Estamos ante un turista interesado por todo tipo de oferta, desde el golf, los cruceros, la gastronomía, el interior o el sol y playa", ha apostillado.

OPERADORES Y PLATAFORMAS

Según la Diputación, Costa Blanca Showcase Travel reúne en Alicante a "destacados operadores y plataformas de relevancia internacional" como Viator, compañía de Tripadvisor y una de las "principales" plataformas globales de reserva de experiencias; Travelzoo, "referente" en el mercado norteamericano en la promoción de ofertas de viaje; Travel Edge, agencia 'premium' especializada en "viajes a medida y experiencias de alto valor" en Estados Unidos y Canadá; CruiseShip Centre Travel Agency, red de agencias con "fuerte implantación" en el mercado canadiense y especializada en cruceros, y, además, Alberta Ciao Tours Inc, operador con sede en Canadá centrado en itinerarios personalizados.

El evento cuenta, además, con la propia participación de ETOA en el 'workshop', asociación europea "de referencia" en la industria turística internacional. "La presencia de estos actores estratégicos refuerza el posicionamiento de la Costa Blanca en los mercados de Estados Unidos y Canadá y subraya la dimensión internacional del encuentro", ha añadido la institución provincial.

EMPRESAS Y SECTORES "ESTRATÉGICOS"

En cuanto a la oferta, el 'workshop' integra a cerca de 50 empresas vendedoras y representantes empresariales de la Costa Blanca procedentes de distintos puntos de la provincia, junto con la participación de destinos del territorio.

Los perfiles representados abarcan "sectores estratégicos" como el alojamiento turístico, clínicas especializadas en turismo de salud y bienestar y el segmento de golf, "uno de los productos más consolidados del destino".

"Esta diversidad territorial y sectorial permite presentar a los compradores norteamericanos una oferta integral, capaz de combinar infraestructura, servicios de alto valor añadido y experiencias diferenciales, favoreciendo la generación de negocio y el fortalecimiento de alianzas comerciales", ha concluido la Diputación.