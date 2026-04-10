La Costa Blanca se promociona en Polonia como "referente internacional" en cicloturismo

El Patronato Costa Blanca difunde en Polonia el destino como "referente internacional" en cicloturismo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca participa por segundo año consecutivo en la feria Bike Expo que se celebra en Varsovia (Polonia) hasta este domingo con el objetivo de promocionar la provincia de Alicante como un "referente internacional" para la práctica del ciclismo, que es "una disciplina deportiva que cada vez atrae a más profesionales y cicloturistas", según el director de la entidad, José Mancebo.

Este evento forma parte de las acciones promocionales que el organismo autónomo de la Diputación de Alicante tiene previsto llevar a cabo en este mercado durante la presente anualidad, con el fin de afianzar el territorio alicantino como "el mejor destino español conectado con el país polaco", ha indicado la institución provincial en un comunicado.

En este contexto, Mancebo ha señalado que el mercado polaco experimenta "un gran crecimiento de personas dispuestas a usar la bicicleta, no solo por motivos de salud y deportivos, sino como medio de transporte cotidiano". Además, ha subrayado que en la edición anterior del certamen se produjo "un incremento de visitantes del 17 por ciento con respecto al año anterior".

Durante la feria, el Patronato Provincial de Turismo mostrará la "amplia" variedad de rutas ciclistas, así como la oferta complementaria con la que el visitante puede vivir "una experiencia cicloturística única", según la Diputación.

En este sentido, la institución provincial ha aseverado que el mercado polaco es "uno de los principales emisores de turistas hacia la Costa Blanca", un segmento que durante 2025 mostró "un destacado crecimiento tanto de visitantes como de su gasto en destino".

Así, los turistas polacos representaron un 5,1% aproximadamente del tráfico internacional en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, por lo que ocupa el quinto lugar en la clasificación de mercados internacionales.

Además, registró una variación "positiva" del 20,9% respecto a 2024, por lo que se situó "entre los países con mayor crecimiento en volumen de pasajeros". Por este motivo, según la Diputación, las conexiones desde la terminal alicantina han aumentado en los últimos años hasta tener conexión actualmente con nueve ciudades polacas.