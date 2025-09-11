La creación de empresas baja un 0,1% en julio en la Comunitat

Archivo - Sede del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana bajó un 0,1% en julio en tasa interanual con un total 1.348 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 134, un 20,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.348 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 53,79 millones de euros, lo que supone un 28,74% más que en el mismo mes de hace un año (53,76 millones de capital desembolsado).

De las 134 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Comunitat Valenciana, 92 lo hicieron voluntariamente; seis por fusión con otras sociedades y las otras 36 restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 30,9% en Comunitat Valenciana en julio, hasta las 292 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 131,09 millones de euros, cifra un 36,9% superior a la de julio del año anterior.

