La creación de empresas baja un 2,7% en septiembre en la Comunitat

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VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunitat bajó un 2,7% en septiembre en tasa interanual con un total 1.289 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 131, un 7,1% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 1.289 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 108,61 millones de euros, lo que supone un 5,61% menos que en el mismo mes de hace un año --108,6 millones de capital desembolsado--.

De las 131 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en la Comunitat, 99 lo hicieron voluntariamente; 14 por fusión con otras sociedades y las otras 18 restantes por otras causas.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y Murcia con retrocesos de un 16%, 14,68% y un 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y un 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 11,8% en la Comunitat en septiembre, hasta las 218 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 63,26 millones de euros, cifra un 4,8% inferior a la de septiembre del año anterior.

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Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

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