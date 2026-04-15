La creación de empresas crece casi un 40% en Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2026

Archivo - Sede Del Colegio De Registradores De La Propiedad De La Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de sociedades constituidas en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre ha crecido un 38,56 por ciento en relación al mismo período de 2025, con subidas intensas en las tres provincias. Las 5.221 nuevas empresas creadas se reparten así: Alicante, 2.123; Castellón, 525 y Valencia, 2.573. Estos datos contrastan con los obtenidos durante el primer trimestre del año pasado (3.768), cuando se produjo un descenso del 9% frente al mismo período de 2024.

En toda España se han contabilizan 39.259 operaciones de enero a marzo, un 28,3% más que lo anotado durante el primer trimestre de 2025, con dieciséis comunidades autónomas en ascenso y dos con bajadas. Se trata del crecimiento más elevado de los últimos trimestres, según ha informado el Colegio de Registradores.

El crecimiento interanual se vio impulsado por el dinamismo de febrero y marzo, con incrementos del 40,6 y el 36,8%, respectivamente. En los últimos doce meses, se han constituido 137.529 nuevas sociedades, un 17,3% más que en el mismo periodo anterior.

Por actividades, la construcción y las actividades inmobiliarias acaparan una cuarta parte del total de constituciones. Las regiones que más empresas crean son Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunitat Valenciana, que ocupa el cuarto lugar merced a un crecimiento diez puntos superior a la media nacional.

Durante el primer trimestre del año, un total de 116 empresas dejaron la Comunitat Valenciana rumbo a otras regiones y otras 131 recalaron en ella, lo que arroja un saldo positivo de +15. Se trata del cuarto mejor balance de toda España. La Comunitat Valenciana es, además, la cuarta autonomía desde donde más empresas salieron, y la cuarta también que más empresas recibió desde otras autonomías.

El mejor resultado trimestral corresponde a Madrid (+55), seguida de País Vasco (+20) y Baleares (+17), mientras en la parte baja aparece una vez más Cataluña (-61), seguida a distancia por Castilla-La Mancha (-35) y Murcia (-27). Un total de nueve comunidades arrojan un saldo positivo, por otras nueve negativo.

SUBEN LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL

Durante estos tres primeros meses también se han contabilizado 10.081 operaciones de ampliación de capital de empresas en toda España, con un aumento del 4% sobre el mismo período del ejercicio anterior. En términos de importe de capital, se han desembolsado 7.404 millones de euros, lo que arroja un importe medio por operación de 734.420 euros (un 4% mayor que durante el primer trimestre de 2025).

En la región valenciana, las 957 ampliaciones registradas crecen un 1,9%, con Alicante y Castellón en retroceso y Valencia subiendo por encima del 9%.

Por su parte, las extinciones de empresas suben un 6% en España, con un total de 12.175 extinciones registradas a lo largo de todo el territorio nacional. En el caso de la Comunitat Valenciana estas se incrementan un 9,7% hasta anotar 1.183, lo que la sitúa como séptima autonomía donde más crecen. Mientras Alicante baja un 4,75%, Castellón y Valencia ven incrementar sus números en este apartado un 6,12% y 21,66%, respectivamente.

LOS CONCURSOS REPUNTAN

El número de empresas de la Comunitat Valenciana inmersas en concurso de acreedores asciende a 173, lo que arroja un incremento del 19,31%. En toda España se registran 961 concursos de enero a marzo, un 7% menos que en el primer trimestre de 2025. Los concursos crecen en las tres provincias valencianas. Mientras Alicante registra 87 (+19,8%), Castellón suma 20 concursos (+100%) y Valencia 66 (+6,45%).