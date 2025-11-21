Creadores escénicos denuncian el "caos" en las ayudas del IVC que "complica aún más su frágil situación"

VALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de creadores y creadoras escénicos Comitè Escèniques ha criticado que la modificación de importes en las ayudas del Institut Valencià de Cultura (IVC) en plena fase de justificación "agrava el caos en las artes escénicas valencianas y complica aún más su ya frágil situación".

Comitè Escèniques ha denunciado "la grave situación" generada por la reciente propuesta de resolución por la que se aceptan de plano las renuncias a las subvenciones concedidas por la resolución de 31 de octubre de 202", publicada por el Institut Valencià de Cultura (IVC) "a escasos días del cierre del plazo de justificación", ha concretado en un comunicado.

Esta propuesta modifica los importes otorgados a "numerosos" beneficiarios, "obligando a muchas compañías a rehacer justificaciones ya presentadas". Aunque el incremento de importes tiene una explicación técnica (las renuncias vinculadas a las segundas anualidades de las ayudas bienales), "lo inaceptable es el momento y la forma en que se ha hecho", ha señalado la asociación.

Esto ha llevado a que "numerosas" compañías renuncien a las ayudas de fomento para poder acceder a las segundas anualidades de las ayudas bienales 2024-2025, lo que ha liberado crédito que el IVC redistribuye entre quienes no renuncian.

Sin embargo, esta redistribución se ha publicado cuando el plazo de justificación ya está prácticamente cerrado (es el 30 de noviembre), "dejando al sector sin margen real de reacción". "Aunque han ampliado el plazo de manera extraordinaria hasta el 5 de diciembre, sigue siendo un intervalo muy ajustado", ha criticado la organización.

Para el sector, "el problema no es la redistribución en sí, sino un calendario administrativo desastroso, que penaliza a las compañías por errores que no han cometido".

"DECISIONES ERRÁTICAS" DESDE 2024

La asociación ha expuesto que la situación actual se debe a "una cadena de decisiones erráticas" iniciada con las ayudas bienales 2024-2025, donde el IVC aplicó una fórmula que otorgaba el 100% del importe solicitado a quienes obtuvieron 100 puntos, agotando de inmediato el presupuesto. El resto de proyectos, muchos con puntuaciones altas, quedaron fuera sin opción a financiación.

Pero además, esa fórmula del "100%-100 puntos" no se aplica por igual a todas las modalidades del IVC, ha apuntado la asociación, sino que el organismo utiliza criterios distintos según la modalidad, "sin una política clara, estable, coherente o adaptada a la situación real del sector". El resultado es "un sistema imprevisible y desigual, donde algunas convocatorias premian al máximo y otras aplican baremos defensivos o restrictivos".

"CONCENTRACIÓN PRESUPUESTARIA"

El análisis de las ayudas 2024 realizado por Comitè Escèniques muestra "una concentración presupuestaria que explica la tensión actual", ya que "solo 32 compañías recibieron 3,2 millones de euros, mientras las otras 273 tuvieron que repartirse solo 2,9 millones".

El 64% de las compañías solicitantes de ayuda bienal recibió cero euros. De las 16 compañías beneficiadas con bienales, solo dos eran de danza. De esas mismas 16, solo tres eran de circo, y el 64% de los festivales solicitantes no recibió ayudas.

Además, la entidad ha detallado que la modalidad de formación recibió un 0,29%, edición un 0,32%, e investigación un 0,78%; entretanto, el 52,47% se destinó solo a las bienales de sala y compañía.

El presupuesto anual para bienales fue de 3.247.808 euros; mientras que el presupuesto total del resto de modalidades anuales (10 modalidades) fue de 2.941.862 euros.

El máximo anual para una sola compañía bienal fue de 150.000 euros, más que todo el presupuesto conjunto destinado a formación, investigación, edición y ferias (unos 135.000 euro).

Para la asociación, "estos datos reflejan una concentración presupuestaria extrema, un desequilibrio sectorial evidente y un modelo que no garantiza la diversidad ni el desarrollo equilibrado del ecosistema escénico".

PUBLICACIONES TARDÍAS

Además, ha denunciado que las convocatorias y resoluciones se publican "tarde", las renuncias y redistribuciones también, con lo que se produce "un problema en la producción, la planificación, la liquidez de las compañías y la salud del tejido cultural".

A esta situación se suma "la falta de agilidad del departamento de ayudas, que no está respondiendo con la urgencia que esta situación requiere". "Esto deja al sector en una posición cada vez más vulnerable".

Por todo lo anterior, los creadores y creadoras han exigido comunicación inmediata del IVC con los beneficiarios afectados; un calendario obligatorio y público, con convocatorias y resoluciones fijadas con antelación y una revisión profunda de los criterios de valoración y reparto, eliminando fórmulas incoherentes o desiguales entre modalidades.

También han pedido "equilibrio presupuestario real entre modalidades, evitando concentraciones que distorsionan el ecosistema" y "transparencia y agilidad administrativa, con tiempos de respuesta adecuados al volumen de documentación exigida". Igualmente, han demandado un "compromiso claro con la diversidad escénica, sin favorecer de manera desproporcionada estructuras concretas en detrimento del conjunto".