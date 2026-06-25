La 'cremà' de les Fogueres pone el punto y final a unas fiestas récord y muy calurosas

Hoguera Oficial durante la celebración de la noche de la cremà con motivo de les Fogueres de Sant Joan 2026, a 24 de junio de 2026, en Alicante, Comunitat Valenciana (España). Esta emblemática festividad popular, declarada de Interés Turístico Internacion - JOAQUIN P. REINA / Europa Press

ALICANTE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'cremà' de les Fogueres de Alicante ha puesto el punto y final a una fiestas récord de afluencia de gente y muy calurosas --con las temperaturas más altas desde que hay registros--.

Un simulacro de incendio en la parte central de la hoguera oficial 'Singulares', a la altura de los ojos de un rostro estilizado de mujer, prologó en la medianoche de este miércoles una 'cremà' espectacular en la Plaza del Ayuntamiento y prendió la mecha de la Nit del Foc de unas fiestas en las que han ardido un total de 237 monumentos, 92 hogueras adultas, otras tantas infantiles, dos oficiales y 51 portadas de barracas.

Los miles de espectadores que abarrotaron las inmediaciones de este céntrico enclave dirigieron sus miradas, de inmediato, al original remate horizontal de 17,50 metros. Desde ese elemento superior fueron apareciendo una sucesión de fuentes blancas e intermitentes y unas luces con chispas blancas en los laterales antes de que el fuego, desde el remate a las bases, comenzara a apoderarse de la decimonovena creación de Pedro Espadero en la Plaza del Ayuntamiento.

Todo esto ocurrió cuando 'Equilibri', la hoguera oficial de Sergio Gómez, ya se había convertido en cenizas. Esta 'cremà' la prologó una traca con chorros de luces de titanio. Al llegar a la estructura de la hoguera coincidió con el potente sonido de unas 'cajas chinas'. Al mismo tiempo surgieron dos fuentes luminosas del interior de 'Equilibri' para que las llamas comenzaran a apoderarse de la creación de Sergio Gómez.

Las encargadas de activar la traca de inicio de la 'cremà' en la Plaza del Ayuntamiento desde el zaguán de la Casa Consistorial fueron las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, acompañadas por sus damas de honor, el alcalde Luis Barcala, el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, los consellers alicantinos, Marian Cano, de Innovación, Industria y Turismo, y José Antonio Rovira de Hacienda, junto a la concejala de Fiestas Cristina Cutanda, los autores de las hogueras oficiales, Pedro Espadero y Sergio Gómez, además del pregonero de las Hogueras 2026, Adrián Gómis 'Funzo'.

El alcalde, Luis Barcala, comentó respecto a la 'cremà' de las hogueras oficiales que "la infantil ha ardido perfectamente y la adulta ha comenzado de forma espectacular como estaba previsto, ardiendo primero el remate como había pronosticado el artista".

Barcala resaltó que el balance de estas Fogueres ha sido "muy positivo". "Hemos tenido una ciudad que no ha parado, con un lleno absoluto en alojamiento y restauración. Destacar la seguridad sin incidentes reseñables con más de 5.000 servicios prestados. La limpieza ha funcionado a pesar de haber gente a todas horas y el transporte también ha sido masivamente utilizado. El balance es para estar muy satisfechos. Habremos estado en torno a los dos millones de visitantes, al haber sido unas fiestas algo más largas con el fin de semana previo", ha subrayado.

El primer edil y miembros de toda la corporación municipal presenciaron la 'cremà' desde el Ayuntamiento, al igual que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

LA PALMERA

Una de las novedades de les Fogueres la protagonizó el disparo de la Palmera desde la fortaleza del Castillo de Santa Bárbara, en el monte Benacantil, a cargo de la debutante Pirotecnia Pibierzo.

La Palmera, esperada por cientos de miles de curiosos desde múltiples puntos y terrazas de la ciudad, contó con un presupuesto de 7.000 euros y le dio forma el encendido progresivo de 1.600 cohetes voladores de distintas tonalidades en blanco como lentejuela, perla o blanco titaneo que dieron forma, en progresión ascendente, a uno de los momentos más mágicos de la Noche de San Juan. Tuvo una duración de 18 segundos y, en el momento central de su apertura, llegó a alcanzar los 300 metros de diámetro.

El dispositivo especial de esta Nit del Foc, a dos años del Centenario de la Fiesta, estuvo integrado por 180 bomberos profesionales, repartidos en 35 equipos con 10 vehículos autobomba y 22 vehículos auxiliares de transporte, que contaron con el apoyo de un retén móvil fuera del perímetro fogueril y de la unidad de drones del Speis activa en cuatro puntos de la ciudad.

Por su parte, la Policía Local desplegó un total de 321 agentes, distribuidos en 38 equipos de cremà, 10 de refuerzo para apoyar a los titulares de la cremà, dos equipos de Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) y 34 agentes dedicados en exclusiva a la gestión del tráfico. Protección Civil también contó con 60 voluntarios durante esta 'semana grande' de Fogueres.

El jefe del Consell calificó les Fogueres como "un elemento de promoción turística de primer orden y una de las señas de identidad de la Comunitat Valenciana" y destacó este miércoles el récord de turistas que ha recibido la ciudad. Igualmente, agradeció la labor de bomberos y cuerpos de seguridad, así como la de los festeros y festeras "que han sabido atender a los más de un millón de visitantes que han disfrutado de estas fiestas", ha destacado.