La Crida de las Fallas 2026, este domingo en À Punt

Detalle de la Crrida de 2025 - À PUNT

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

À Punt volverá a ofrecer este domingo, en directo, la Crida, el acto que inicia la cuenta atrás para las Fallas 2026. Será a partir de las 19 horas desde las Torres de Serranos, donde la televisión pública ha instalado cámaras especiales y contará con la asistencia técnica de un dron para mostrar a los espectadores las mejores imágenes de este acto que abre el programa oficial fallero, según ha informado la cadena en un comunicado.

La Crida incluye este año el espectáculo musical, bautizado como [Fók], con el fuego como protagonista, "que promete ser un gran preludio a los discursos de las falleras mayores y una experiencia inmersiva para asistentes y espectadores", han apuntado las mismas fuentes.

El narrador será, un año más, el locutor del magacín Amunt i Avall de À Punt Ràdio, Sergi Olcina. El espectáculo [Fók] contará con la dirección de estilismo del diseñador Betto Garcia y la actuación de Kike Soriano, acompañado de un grupo de danzas con coreografía de Álvaro Cuenca, quien ya dirigió el espectáculo del Roig Arena en las preselecciones.

Ferran Cano será el encargado de presentar la retransmisión de À Punt, con la colaboración de Maria Estela Arlandis, fallera mayor de València 2024, y Marta Chapa, miembro de la corte de honor del mismo año.

Los reporteros Carles Navarro, en la alfombra roja de acceso a las Torres de Serranos, y Berta Bàidez, desde el público a pie de monumento, serán los encargados de trasladar el ambiente festivo del acto con los miles de falleros que acuden a la cita en el Puente de Serranos para escuchar los discursos de Carmen Prades y Marta Mercader, fallera mayor y fallera mayor infantil 2026.

Las Falleras Mayor e Infantil de València recibirán simbólicamente las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa de València, María José Català, y se dirigirán desde la tribuna al mundo fallero, a los valencianos y a los turistas para invitarlos a participar en paz y armonía del programa de fiestas josefinas del mes de marzo.

Por primera vez, una mujer pirotécnica será la encargada del espectáculo final. La pirotecnia Caballer FX Global Foc, de María José Lora Zamorano, ha anunciado un colofón que no decepcionará a los miles de asistentes, con la Banda Sinfónica Municipal interpretando los himnos oficiales para finalizar de manera protocolaria la Crida 2026.