Crystal Fighters se suma al cartel de Mar de Jávea 2026

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Mar de Jávea continúa desvelando nombres para su edición de 2026, que se celebrará los días 3 y 4 de abril en el recinto de La Fontana. Tras anunciar a La La Love You, Pignoise, Iñigo Quintero y Efecto Mariposa como primer avance de cartel, la organización ha confirmado ahora la incorporación de Crystal Fighters, una banda internacional que "aportará su inconfundible energía y su particular universo sonoro al corazón de la Costa Blanca".

Formada en Londres en 2007, Crystal Fighters ha logrado consolidarse como "una de las propuestas más originales del panorama musical contemporáneo gracias a su fusión de influencias", que van "desde los sonidos tradicionales del 'folk' hasta los ritmos electrónicos y la esencia del pop alternativo británico".

De esta forma, con una "mezcla única", este grupo ha creado "un estilo propio que invita a celebrar la vida a través de la música", según han valorado los impulsores del evento este martes a través de un comunicado.

Su álbum de debut, 'Star of Love' (2010), los "catapultó" a la fama con himnos como 'At Home', 'Plage' o 'I Love London', "temas que combinan la 'txalaparta' y el 'txistu' con sintetizadores y 'beats' bailables".

Desde entonces, ha continuado la organización, la evolución del grupo "ha sido constante" con discos como 'Cave Rave' (2013), 'Everything Is My Family' (2016) y 'Light+' (2023), en los que "siguen explorando nuevos territorios sonoros sin perder su espíritu festivo y luminoso".

"Reconocidos por su potente directo y su capacidad para conectar con el público, los conciertos de Crystal Fighters son una explosión de energía, color y alegría que ha conquistado escenarios de todo el mundo. Su presencia en Mar de Jávea 2026 promete convertirse en uno de los momentos más memorables del festival", han agregado los impulsores del evento.

"TOQUE ÚNICO"

En este sentido, el CEO de la promotora Disparate Entertainment, José Luis Iravedra, ha valorado que "la incorporación de Crystal Fighters refuerza la vocación internacional de Mar de Jávea y aporta un toque único al cartel". "Es una banda que encarna el espíritu del festival: energía, diversidad y una celebración de la vida a través de la música", ha apostillado.

Mar de Jávea 2026 cuenta con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana, Mediterranew Musix, el Ayuntamiento de Xàbia y Turismo de Xàbia. Los abonos ya están a la venta en la web del festival.

Según los organizadores, la edición de 2026 "mantendrá la esencia que ha convertido a Mar de Jávea en un festival único" con "música en directo, ambiente mediterráneo, aristas de primer nivel y una experiencia que va más allá de los conciertos, con zonas de ocio, gastronomía, 'market' y propuestas para todos los públicos".