Cs asegura que el Museo del Mar de València se retrasará hasta septiembre: "Es un absoluto fracaso"

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha considerado que el proyecto "estrella" del alcalde, Joan Ribó, para poner en marcha el Museo del Mar es "un absoluto fracaso", al tiempo que ha denunciado que se retrasará "como mínimo hasta septiembre, cuando debía estar listo hace caso un año".

Giner recuerda, en un comunicado, que el Museo del Mar consta de tres edificios separados, el Varadero, Atarazanas y la Casa dels Bous. Sin embargo, apunta, "las obras de este último inmueble están paralizadas, mientras que en los otros dos no se ha hecho absolutamente nada".

"Ribó anunció por primera el Museo del Mar en el año 2016, como uno de sus proyectos estrella. Pues bien, estamos en 2023 y seguimos esperando. La Casa dels Bous no estará lista como mínimo hasta el mes de septiembre, y en los otros dos ni siquiera se ha empezado ninguna intervención", ha censurado al respecto. Sobre la Casa dels Bous, el portavoz de la formación liberal ha denunciado la acumulación de retrasos en la obra, "que ya son una constante".

"La obra se adjudicó en marzo de 2021 pero no se inició hasta septiembre de 2021 por una sentencia judicial. Luego el plazo se amplió hasta octubre de 2022, luego hasta enero de 2023, y ahora nos dicen que no estará hasta septiembre. Desde luego, una muestra más de la desidia, el descontrol y la poca capacidad de gestión de este gobierno, que no es capaz de tener las obras en tiempo y forma", ha reprochado.

Además, Giner ha censurado que "el retraso constante de las obras en la Casa dels Bous ha supuesto un sobrecoste de 160.000 euros". "Y todo ello con excusas ridículas, como por ejemplo que la presencia de un reloj de sol en la parte norte del edificio del que ya se conocía la existencia y, por lo tanto, no entendemos por qué ahora es un problema. O no se planificaron bien los plazos, o el alcalde simplemente está intentando vendernos humo para justificar unos retrasos que ya empiezan a ser injustificables", ha señalado.

Y además, con respecto al Museo del Mar, ha recordado que el proyecto museológico por sí mismo también ha sufrido importantes retrasos, ya que se adjudicó en el mes de noviembre con un tiempo estimado de dos meses. "Pues bien, han pasado casi cinco desde la adjudicación y seguimos esperando. Le pido a Ribó un poco más de seriedad a la hora de adjudicar proyectos y conceder plazos", ha finalizado.

PROYECTOS "ATASCADOS" EN EL CABANYAL

Giner ha exigido a Ribó "que se deje de excusas y acelere el proyecto, que no estará listo para esta legislatura". "Mucho anuncio pero pocos hechos", ha considerado, y ha lamentado que el barrio del Cabanyal "sea el pozo sin fondo de las promesas incumplidas".

"El equipo de gobierno solo quiere el barrio del Cabanyal para hacer campaña. Pero luego, a la hora de la verdad, nada sale adelante en el barrio", ha censurado, al tiempo que ha recordado que hay otros tres proyectos atascados, como el centro cívico de la calle de la Reina, que aún no se ha puesto en marcha, el Escorxador, y el centro cívico del Cabanyal, que también tendría que estar terminado", ha concluido.