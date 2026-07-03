CSIF amenaza con "medidas judiciales" si el Ayuntamiento de València no incorpora los policías locales que prometió

Archivo - Imagen de archivo de policías locales de València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Ayuntamiento de València que "cumpla con el refuerzo de Policía Local al que se comprometió" e insta a la corporación a incorporar "de inmediato" a los agentes que aprobaron anteriores ofertas de empleo público (OPE) y que iban a cubrir 60 plazas convocadas por el Consistorio. De no hacerlo, advierte de "medidas administrativas y judiciales".

La entidad explica, en un comunicado, que la actual plantilla de la capital cuenta con alrededor de 1.600 efectivos, "una cifra estancada desde hace lustros pese al crecimiento de la población". Este hecho "dificulta la cobertura de servicios y produce una sobrecarga de trabajo importante en los componentes del cuerpo de Policía Local", sostiene.

CSIF augura que la situación "se agravará a partir de enero con la jubilación anticipada de alrededor de 200 profesionales". No obstante, el Ayuntamiento, "en lugar de reforzar de inmediato la plantilla, ha rechazado la incorporación de agentes que habían aprobado anteriores OPEs para cubrir 60 plazas", lamenta.

El sindicato afirma que "ese ingreso se iba a producir en breve y había sido anunciado por la propia alcaldesa hasta que ha decidido frenarlo". "En lugar de aplicarlo, el Consistorio ha preferido incumplir su promesa y sumar esas plazas a una futura OPE, con lo que no se cubrirán antes de final de mandato", expone.

GENERAR UNA "EXPECTATIVA REAL"

La central sindical considera "inaceptable" que, "después de haber generado una expectativa real tanto entre los aspirantes como entre la propia plantilla y la ciudadanía, se comunique ahora que la incorporación de estos efectivos no podrá llevarse a cabo".

CSIF alerta del "grave perjuicio para la ciudad que este incumplimiento supone, ya que que necesita urgentemente una inyección de efectivos policiales".

En la misma línea, recalca que va a emprender acciones contra este "incumplimiento del compromiso y la situación de pérdida de calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía". En este sentido avanza que asumirá "la defensa de todos los aspirantes aprobados sin plaza que resultan afectados por esta decisión y agotará todas las vías legales necesarias para proteger sus derechos".

CSIF subraya que "reforzar la plantilla de la Policía Local no constituye únicamente un compromiso político, sino una necesidad objetiva para garantizar un servicio público de calidad, mejorar la seguridad de la ciudadanía y dotar a los agentes de unas condiciones de trabajo acordes con la realidad operativa que afrontan cada día".

La central sindical remarca que "no es momento de paralizar incorporaciones ni de frustrar las legítimas expectativas de quienes ya han demostrado su mérito y capacidad para formar parte del cuerpo. Es momento de adoptar soluciones eficaces, responsables y ajustadas a Derecho".

Por ese motivo ya anticipa que pedirá la cobertura de estas plazas por la vía administrativa y, si el Ayuntamiento no rectifica así su decisión, por vía judicial.