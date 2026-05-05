CSIF pide la "urgente" rehabilitación del CEIP Rosa Serrano de Paiporta ante las humedades por los efectos de la dana

CEIP Paiporta - CSIF

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado que tanto Conselleria como Ayuntamiento de Paiporta se coordinen para terminar con las humedades y reparar "de manera definitiva" los daños ocasionados en el CEIP Rosa Serrano por la dana.

El sindicato ha señalado en un comunicado que, en la actualidad, el forjado del centro está deteriorado y las instalaciones de la planta baja, con comedor o clases de Infantil, se ven afectadas.

Al respecto, ha explicado que la dana del 29 de octubre de 2024 generó un grave daño en el forjado sanitario que cubre todo el colegio excepto el patio. "Esta situación acarrea, debido a la falta de la necesaria reparación, la aparición de humedades, sobre todo en la planta baja", ha puntualizado. En este último lugar se hallan ubicadas las aulas de Infantil, de Música, la de personal docente, orientación y el comedor escolar.

CSIF ha recalcado que la falta de la "imprescindible" rehabilitación ha generado, desde entonces, plagas de mosquitos. El centro pidió al Ayuntamiento recientemente también una fumigación ante la aparición de larvas.

Además, el sindicato ha afirmado que un informe del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) ya ha advertido del daño en el forjado y de la necesidad de cumplir la normativa vigente en materia de prevención.

Ante esta situación, ha reclamado una intervención "urgente" para reparar, de manera definitiva, los daños provocados por la dana. En este sentido ha apuntado que la seguridad en las aulas resulta "fundamental" en los centros educativos y ha indicado, en este sentido, que al CEIP Rosa Serrano acuden a diario 237 alumnos, de los cuales 81 lo hacen a Infantil y 156, a Primaria.