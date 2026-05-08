CSIF recurre ante el TSJ los servicios mínimos "abusivos" fijados por la Generalitat en la huelga educativa

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una demanda de recurso contencioso-administrativo contra la Generalitat por los servicios mínimos "abusivos" en la huelga indefinida de educación que comienza el próximo lunes, 11 de mayo.

En concreto, la demanda realizada por este sindicato, uno de los convocantes del paro, la realiza por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales previsto en los artículos 114 a 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA).

Lo hace contra la resolución de servicios mínimos de la Generalitat en Educación y pide adoptar medidas cautelares al amparo del artículo 135 de la mencionada ley, detallan fuentes de CSIF.

En concreto, impugna la resolución de la de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana, actuando por delegación de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, en virtud de la Resolución de 30 de enero de 2025, de fecha 7 de mayo de 2026.

En ella se fijan los servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga indefinida que afectará a todo el personal que presta sus servicios en centros educativos públicos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a partir del día 11 de mayo de 2026.

Las organizaciones sindicales que promueven la huelga han criticado los servicios mínimos fijados por la administración y han anunciado su intención de impugnarlos. Entre otras cuestiones, la resolución de la Generalitat establece que en 2º de Bachiller, tendrán la consideración de servicios mínimos "las actuaciones imprescindibles para la evaluación final tanto ordinaria como extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para acceder a la EBAU".