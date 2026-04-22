CSIF seguirá con las protestas para exigir mejoras a Educación y consultará el formato a sus afiliados

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) asegura que seguirá con la movilización y las protestas y va a realizar una consulta propia a sus afiliados y simpatizantes con el objetivo de "decidir el formato de sus reivindicaciones para exigir a la Conselleria de Educación una mejora de las condiciones laborales del colectivo docente que se acuerde en este curso"·.

La organización considera "inaceptable la falta de propuestas concretas por parte de la administración". En este sentido, el sindicato reclama un documento "con cifras y fechas" que sirva de inicio real de negociación.

CSIF quiere que la Generalitat "informe de los parámetros que baraja con Hacienda y se siente de inmediato en reunión de Mesa Sectorial". El sindicato recalca la importancia de alcanzar acuerdos antes de que concluya este curso.

En esa línea, muestra su "compromiso negociador" y señala que "acudirá a todas las mesas y foros a los que convoque la Administración por "responsabilidad e importancia de los temas a tratar".

CSIF afirma que ha sido, en este sentido, "el único sindicato que, desde febrero, ha lanzado una propuesta concreta de incremento salarial con el fin de equiparar a los profesionales docentes valencianos a la media estatal".

Por ese motivo, pidió por escrito un incremento de 300 euros en la nómina mensual, las pagas extra completas, el sexto sexenio o los días moscosos. La central sindical, de manera paralela, mantendrá las movilizaciones. Para concretarlas, va a realizar una consulta propia, a afiliados y simpatizantes, y con sus órganos de estructura, para decidir "qué acciones reivindicativas representan mejor los intereses de los docentes valencianos".

"TACTICISMO POLÍTICO"

CSIF reclama a la Conselleria de Educación que "se deje de tacticismo político" y apueste por "acciones decididas y propuestas cuantificables".

La central sindical recalca que "las promesas no son suficientes llegados a la situación extrema que sufren los docentes valencianos, a la cola de España en retribuciones y soportando unas condiciones laborales y económicas que empeoran progresivamente". "La responsabilidad exigida a los representantes de los trabajadores también es necesaria para los políticos", zanja.