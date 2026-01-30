CSIF urge a reforzar la plantilla de los juzgados de guardia de Torrent y de las plazas de instrucción

Juzgados de Torrent (Valencia) - CSIF

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha urgido a reforzar el personal en funciones de guardia en la Sección de Instrucción del partido judicial de Torrent (Valencia), a crear una cuarta plaza de juez con la correspondiente dotación de funcionarios y, en general, al aumento de la plantilla en la sección.

De esta forma, la central sindical respalda "plenamente" la recogida de firmas de los trabajadores denunciando la saturación que sufren estos tribunales afectados por la dana.

CSIF ha explicado en un comunicado que "año y tres meses después de la dana que golpeó gravemente a la comarca, el personal de los juzgados de Instrucción de Torrent denuncia el 'ninguneo' y el olvido por parte del Ministerio de Justicia y de la Conselleria hacia quienes sostuvieron el servicio judicial en los momentos más críticos de la catástrofe."

El sindicato continúa señalando que, tal como recuerdan sus trabajadores en un documento que han suscrito, "funcionarios, letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y jueces de Instrucción trabajaron desde el primer minuto en condiciones extremas, con jornadas de hasta doce horas diarias, sin recursos suficientes y con un alto coste personal y emocional, con el único objetivo de garantizar un trato digno y rápido a las víctimas y a sus familiares".

"Durante aquellos días, las plantillas de Instrucción permanecieron operativas al cien por cien, incluso cuando desplazarse a los juzgados suponía trayectos de más de dos horas en medio del caos circulatorio, en contraste con los habituales veinte minutos. A ello se sumó la presión constante del servicio de guardia y la gestión de un volumen extraordinario de actuaciones derivadas de la catástrofe", sigue describiendo el documento.

CSIF ha reclamado medidas "urgentes", ya que, como enfatiza el colectivo de trabajadores, "lejos de haberse superado, las consecuencias de la dana siguen presentes hoy en forma de una carga de trabajo desproporcionada y un profundo desgaste emocional que, gracias al compromiso y profesionalidad del personal, no se ha traducido en un mayor número de bajas médicas, aunque sí en un agotamiento acumulado que lleva a una situación insostenible".

"Las actuaciones adoptadas hasta la fecha para paliar esta situación han resultado claramente insuficientes", ha remarcado el sindicato, que cita, para demostrar esa escasez de medios, "la concesión de un único día de permiso por los servicios prestados o la creación de un juzgado transversal que, según denuncian los funcionarios, ha generado más problemas de los que ha resuelto, con un elevado número de asuntos devueltos sin tramitar correctamente".

El reciente decreto de modificación de la planta judicial anunciado por el Ministerio de Justicia ha generado un "agravio", expone. Contempla la creación de una plaza en la Sección de Instancia (plaza 7) del Tribunal de Torrent, pero descarta, "de forma inexplicable", la creación de una cuarta plaza en la Sección de Instrucción, a pesar de que no se ha habilitado ningún nuevo juzgado en el partido judicial desde 2003, ha incidido.

Desde el personal judicial se insiste en que los mismos criterios que han justificado el refuerzo en Instancia avalan "sobradamente" la necesidad urgente de una nueva plaza en Instrucción. "Nunca se podrá compensar lo vivido durante aquellos días, pero sí evitar que el esfuerzo realizado caiga en el olvido y que una plantilla ya mermada continúe desmotivándose", señalan.

El colectivo reclama al Ministerio y a la Conselleria de Justicia que se adopten medidas "reales y estructurales eficaces", como la creación de una nueva plaza de Instrucción (plaza 4), acompañada de los funcionarios correspondientes, así como que un aumento de personal en funciones de guardia y, en general, de la plantilla de la Sección de Instrucción.

El sindicato ha hecho hincapié en que, además de los numerosos casos suscitados por la dana, este partido judicial atiende a diario un área amplía que cubre importantes polígonos industriales, barriadas conflictivas o el propio centro comercial Bonaire, "lo que eleva la carga de trabajo cotidiano y en las guardias". Estas últimas también asumen el fin de semana las funciones que de lunes a viernes corresponden al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.