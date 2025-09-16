Un cuadro de Dionisio Gázquez se integra en 'La ventana del arte' del MUBAG - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante (MUBAG) ha inaugurado una nueva propuesta en el espacio expositivo 'La ventana del arte', que acogerá hasta el próximo mes de junio el cuadro 'Presencia de la luz' del artista Dionisio Gázquez.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado este martes lo que considera "un singular escaparate" del Palacio Gravina desde el que se vuelve a ofrecer "una experiencia cultural para conocer una nueva pieza de la colección de arte de la Diputación, acompañada, además, de un documento audiovisual" que permite un acercamiento a Gázquez.

Así lo ha indicado el responsable provincial durante su intervención en el acto, donde ha estado acompañado por el director del MUBAG, Jorge A. Soler, y por el propio artista, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

'La ventana del arte' es un ciclo dedicado a divulgar el trabajo de figuras "claves" del panorama cultural alicantino de los años 80 a los 2000 presentes en la colección de la Diputación. El nombre surgió con la idea de recuperar la antigua puerta de acceso del palacio del siglo XVIII que alberga el museo en la calle Gravina de Alicante.

Se trata de un acceso que, ahora, a modo de ventana, comunica el exterior con el interior a través de un cristal y cuyo montaje audiovisual "sirve de reclamo al MUBAG", según ha remarcado la Diputación.

En su cuarta edición, se presenta 'Presencia de la luz', realizada con técnica mixta sobre tabla en 1989 y donada por Gázquez al MUBAG en 2022. En ella, el artista reúne parte de las "principales preocupaciones en su camino a la abstracción".

"Una obra matérica que juega con la reflexión y se abre a la luz en un espacio expresivo de exquisito cromatismo que nos invita a adentrarnos y a desplazarnos hacia un hermoso silencio", ha explicado Soler.

La obra se acompaña en el espacio expositivo de un video realizado por el equipo del Departamento de Imagen de la Diputación de Alicante, grabado en el estudio del artista y en el que habla de sus inicios, de su trayectoria, de sus inquietudes y su modo de trabajo para la creación de sus diferentes obras.

TRAYECTORIA

Dionisio Gázquez Méndez (Vélez Blanco, Almería, 1951) se trasladó a Alicante un año después de su nacimiento y ha desarrollado su actividad plástica en el entorno natural en el que vive y trabaja, fundamentalmente, en Alicante y ciudades del litoral mediterráneo.

Desde sus inicios, su trayectoria artística se ha organizado en etapas y búsquedas movidas "por el deseo de sintonizar con el espíritu de su época, manifestando una patente inquietud por la forma texturada, el color tamizado y la estructura conceptual de la obra. En sus creaciones afloran la libertad del gesto, un refinado lirismo y la vibración cromática de la materia".

Como muchos creadores de su época, recibe la "rica herencia" de la vanguardia artística del siglo XX, y se interesa por la significación de la experiencia abstracta y los nuevos procesos contemporáneos de simbolización conceptual en la obra artística.

Gázquez ha compaginado su carrera artística con la docencia y el diseño gráfico. Ha sido catedrático de dibujo hasta su jubilación. Además, le interesa la gestión cultural y entre otras cosas dirigió el Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC).

También forma parte de distintos jurados, escribe artículos y textos del ámbito artístico, comisaría exposiciones y participa en debates y conferencias.

Junto a 'Presencia de la luz', el artista donó otra obra "significativa"dentro de su producción, el cuadríptico 'Espacios verticales' que pertenece al proyecto itinerante 'Espacios de luz', y que formó parte de la muestra 'Legados. Las nuevas colecciones del MUBAG (2020-2024)', exhibida en 2024.