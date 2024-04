Cuando el arte muere en un disquete: El filósofo Yuk Hui reflexiona sobre cultura digital y obsolescencia en el IVAM

VALÈNICA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) recibe este miércoles 24 de abril a las 18.00 horas al filósofo de la tecnología Yuk Hui, que impartirá una conferencia sobre arte digital y obsolescencia tecnológica. "¿Qué ocurre con una obra de arte digital de los años ochenta almacenada en un disquete? ¿Cómo acceder a la información de un CD con los ordenadores actuales si no disponen de lector de CD?", son algunas de las preguntas sobre las que reflexionará.

Según ha indicado el centro en un comunicado, la charla, que se inserta dentro del programa de estudios internacional del IVAM sobre teorías y prácticas artísticas, versará en torno a la relación entre el arte digital y su medio.

Este tipo de arte se ha vuelto omnipresente. Sin embargo, muchas obras de arte ya no pueden ser interpretadas por la tecnología actual. Dado que el arte digital depende en gran medida de su soporte, parece ser intrínsecamente efímero.

Yuk Hui plantea que, por su alta dependencia del medio o la especificidad de este, "cuando nace un arte también podemos decir que ya está muerto". A medida que la tecnología evoluciona, "el arte digital parece precipitarse hacia su desaparición. ¿Está este destino reservado únicamente al arte digital, o presagia el destino del arte en general?".

El filósofo hongkonés participa en el programa de estudios 'Articulacions' junto a Marta Echaves, coordinadora de actividades en España de Caja Negra. La editorial argentina ha publicado en castellano algunos de los títulos más significativos de este autor: 'Fragmentar el futuro', 'Recursividad y contingencia' y 'La pregunta por la técnica en China'.

Yuk Hui nació en China, estudió ingeniería informática y filosofía en la Universidad de Hong Kong y en Goldsmiths, Universidad de Londres, con un enfoque en Filosofía de la Tecnología. Es catedrático de Filosofía en la Erasmus University Rotterdam y autor de varias monografías, entre ellas On the Existence of Digital Objects (2016), The Question Concerning Technology in China-An Essay in Cosmotechnics (2016), Recursivity and Contingency (2019), Art and Cosmotechnics (2021) y de próxima publicación Machine and Sovereignty (University of Minnesota Press, 2024). Desde 2014, Hui convoca la Research Network for Philosophy and Technology y es miembro del jurado del Premio Berggruen de Filosofía y Cultura desde 2020.