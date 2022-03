La cuarta 'mascletà' de las Fallas 2022 lleva "ritmo, color y alegría" a la plaza en un "'in crescendo' armónico"

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tiempo ha acompañado finalmente a la 'mascletà' de este viernes, 4 de marzo, y a pesar del pronóstico inicial de lluvia, Pirotecnia Zaragozana ha podido disparar, como tenía previsto, un espectáculo "con ritmo, color y alegría" desde el principio, marcado por un "'in crescendo' armónico" y "un final apoteósico".

Así ha definido la 'mascletà' su artífice, el valenciano Luis Brunchú, tras el disparo. El pirotécnico ha admitido que las lluvias de la mañana habían hecho a los de Zaragozana sentirse "un poco pesimistas". "Después de dos años sin poder venir, teníamos ganas de estar aquí", ha explicado a los medios. Pero las dudas se han despejado al mismo tiempo que el cielo. "Hemos dicho: 'Adelante, esta es la nuestra'".

A las 14 horas, Zaragozana ha prendido la mecha, con 85 kilos de pólvora, de los que un tercio se han concentrado en la parte final, en apenas 12 segundos, para lograr un "final apoteósico", pero que han dado juego desde el principio.

Brunchú ha detallado que quería "repartir" el espectáculo "para que no se notara tanta diferencia entre el principio y el final, que fuera un 'in crescendo' armónico". "La idea era hacer un principio divertido, ameno, porque yo soy uno de los que me como mucho la cabeza en eso, no quiero que las 'mascletàs' empiecen aburridas sino con ritmo, con color y con alegría, de ahí pasar al fuego terrestre clásico para después enganchar ya con un terremoto y rematarlo ya bien con la parte aérea", ha precisado. En total, cuatro principios aéreos, cinco retenciones terrestres, un triple terremoto y un doble bombardeo final.

Todo ello bajo un objetivo: "Que fuera potente y tuviera ritmo, que lo ha tenido, y que tuviera un final apoteósico, que yo creo que así ha sido", ha dicho. Aunque finalmente, según ha señalado, lo importante era "que la gente se emocionara". "Es lo que me ha dicho la fallera mayor, que se ha emocionado, y yo ya estoy pagado", ha asegurado Brunchú.

En cuanto al balcón del Ayuntamiento, ha contado con la presencia de una comitiva de miembros del Consejo Regulador D.O Xufa de València, que previamente han compartido un brindis con horchata junto al alcalde de València, Joan Ribó, el concejal de Cultura

Festiva, Carlos Galiana, las falleras mayores de València y sus cortes de honor.

También han contemplado el espectáculo desde la casa consistorial la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino; el presidente de Fotur, Víctor Pérez; representantes de los comerciantes del Cabanyal, el presidente de las Fallas del Marítim; miembros de Orriols en Lucha, de la asociación de vecinos de San Marcelino, y falleros de Carlet, Benetússer o San Antonio de Benagéber, entre otros.

CUATRO PERSONAS ATENDIDAS

Respecto al balance sanitario, la 'mascletà' de este viernes deja un parte de cuatro personas atendidas, aunque ninguna ha precisado la evacuación al hospital. En concreto, dos mujeres han sufrido lipotimia, otra ha resultado herida y un hombre ha presentado una intoxicación etílica, según informa Cruz Roja.

La institución ha movilizado un dispositivo de 54 personas para velar por la seguridad del espectáculo: 38 socorristas, diez TES, dos enfermeras, dos médicos y dos coordinadores, con un total de diez vehículos.

'MASCLETÀS' DEL FIN DE SEMANA

La 'mascletà' de este sábado tendrá como protagonista a la Pirotecnia Tamarit, una joven empresa de tan solo cuatro años de antigüedad, que se estrena en la plaza del Ayuntamiento, al

suspenderse, a causa del covid, su debut en el año 2020.

El domingo es el turno a la pirotecnia Gironina, de Pedralba, fundada hace más de 70 años. Es otra de las pirotecnias que no pudo disparar en el año 2020, pero tuvo su oportunidad en septiembre del año pasado en el distrito de Camins al Grau.