Cuatro detenidos en Alicante tras un ataque con disparos a un hombre por un posible delito de odio

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas de entre 19 y 44 años en el marco de las pesquisas de un ataque en el que el principal investigado presuntamente disparó varias veces a un hombre y su furgoneta mientras le lanzaba expresiones de odio, ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los agentes, tras interceptar un vehículo durante un dispositivo policial, localizaron el arma de fuego que al parecer fue usada para cometer estos hechos y dos cargadores. También se han practicado tres entradas y registros domiciliarios. En total, los arrestados son tres varones y una mujer.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre que manifestó que otra persona había efectuado varios disparos mientras estaba tomando un café en un bar. Según su relato, el presunto autor los habría realizado mientras profería expresiones de odio hacia él. Los disparos ocasionaron daños en el vehículo, aunque ninguno de los proyectiles llegó a alcanzar a la víctima.

Tras el suceso, los agentes realizaron gestiones para identificar al principal investigado. Una vez conseguido esto, y con la finalidad de proceder a su detención y a la intervención de posibles armas y munición que estuvieran en su poder, se solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro en tres domicilios vinculados con él.

Como resultado de las entradas y registros practicados, fueron detenidas tres personas: un varón acusado de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delito de odio y daños; una mujer, por supuesto tráfico de drogas; y un tercer hombre, igualmente por posible tráfico de drogas y reclamación judicial.

En el transcurso de los registros, los agentes se incautaron de 3,7 kilos de marihuana, 30 gramos de hachís, una balanza de precisión, unos 300 euros en billetes fraccionados, dos chalecos antibalas y una catana. Las actuaciones se pusieron en conocimiento de los juzgados de guardia de Alicante, donde los detenidos pasaron a disposición judicial.

INVESTIGACIÓN

Paralelamente, los agentes continuaron con la investigación para encontrar el arma con la que el principal investigado presuntamente disparó a la víctima. En este sentido, durante un dispositivo policial, localizaron un vehículo cuyos ocupantes al parecer portaban armas de fuego.

Sus ocupantes, al percatarse de la presencia de los policías, intentaron emprender la huida, por lo que los efectivos procedieron a interceptar el vehículo y a identificar a las personas que se encontraban a bordo.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron un arma de fuego oculta en la parte delantera, a la altura de la caja de cambios, así como dos cargadores. En esta intervención se llevó a cabo de nuevo la detención del principal investigado por supuestos delitos de tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, ya que carecía de permiso de conducción, y de una cuarta persona, acusada de tenencia ilícita de armas.

Tras la actuación, los policías intervinieron el arma de fuego y los dos cargadores localizados, así como el propio vehículo, cuyo titular no se encontraba entre las personas que viajaban a bordo, y posteriormente fue entregado a su propietario. Los arrestados, tras la práctica de diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de guardia de Alicante.