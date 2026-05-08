Cuatro detenidos por estafar a personas mayores y con discapacidad simulando ser revisores de gas

La Policía Nacional detiene a cuatro personas por estafar mediante el método del falso revisor de gas - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cuatro personas --dos mujeres y dos hombres-- que presuntamente estafaban y coaccionaban a personas de avanzada edad y gran vulnerabilidad, en ocasiones con discapacidad física y sensorial, a través del método del falso revisor de gas.

Según detalla la Jefatura Superior en un comunicado, los sospechosos portaban ropa de trabajo, similar a la de las empresas responsables y sin haber sido solicitados, exigían cobros abusivos. La cantidad estafada asciende a más de 13.000 euros.

La investigación dio comienzo a raíz de una intervención llevada a cabo por agentes de Policía Local de València, tras haber sido requeridos en vía pública por un ciudadano que alertaba que dos individuos estaban tratando de estafar a una familiar suya de avanzada edad en el domicilio donde reside.

Personados en el lugar, los agentes identificaron a dos supuestos operarios, que sin haber sido requeridos, exigían el pago de las falsas revisiones, amparándose en la pertenencia a una empresa que desarrolla este tipo de servicios.

Tras esta información, los agentes pertenecientes a la Policía Judicial de la Comisaría de distrito Marítimo, tras numerosas indagaciones, consiguieron averiguar que los identificados, no actuaban de forma aislada, sino que formaban parte de una organización con una estructura piramidal y un claro reparto de funciones: conformaban células operativas o "gomeros" encargados de ejecutar los engaños a pie de calle.

Fruto de las pesquisas practicadas, se constató que los presuntos autores se dedicaban a engañar y coaccionar a personas de avanzada edad y gran vulnerabilidad, en ocasiones con discapacidades físicas y sensoriales.

Se hacían pasar por trabajadores de empresas de gas, vistiendo ropa de trabajo similar, y sin haber sido solicitados, exigían cobros excesivos a las víctimas.

GRUPO ITINERANTE

Con motivo del intercambio de información con la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza, los agentes verificaron la itinerancia de este grupo, habiendo operado en Valencia, Alicante, Castellón y en las Islas Baleares. Por todo ello y tras la recopilación de las pruebas oportunas, los cuatro autores principales, todos ellos con multitud de antecedentes policiales por hechos similares, fueron detenidos, existiendo aún hechos pendientes por esclarecer.

La Policía recuerda que en la estafa del falso revisor de gas, los autores se personan en domicilios de personas de edad avanzada o con mermas sensoriales. Una vez en la vivienda, simulan realizar inspecciones y cambios de piezas innecesarios, para después exigir cobros desmesurados e inmediatos, tanto en metálico como forzando el uso de datáfonos, llegando incluso pedir el PIN de las tarjetas o la realización de pagos fraudulentos a través de aplicaciones de pago instantáneo.