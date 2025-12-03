Cuatro heridos en un accidente entre un coche y una furgoneta en Vinaròs - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres, de entre 20 y 54 años, han resultado heridos este miércoles con diversas contusiones en un accidente entre un coche y una furgoneta en la localidad castellonense de Vinaròs, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el siniestro, cuyo aviso ha llegado sobre las 17 horas de un accidente entre un coche y una furgoneta en la N232, en término de Vinaròs, se han desplazado dos unidades del SAMU y otras dos de Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios médicos han asistido a cuatro hombres, de entre 20 y 54 años, que presentaban diversas contusiones. Todos ellos han sido trasladados al Hospital Comarcal de Vinaròs.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha indicado que sus agentes han excarcelado a un ocupante de uno de los dos vehículos implicados y han colaborado con los medios sanitarios en la atención del resto de heridos. Posteriormente, se ha colaborado en limpieza de calzada y neutralizando riesgos en los vehículos afectados.