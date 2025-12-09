Cuatro heridos, entre ellos un bebé, en un accidente entre un coche y una furgoneta en València

Archivo - El Hospital Clínico de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, entre ellas un bebé de 21 meses, en un accidente entre un coche y una furgoneta en la avenida del Puerto de València.

Tras recibir el aviso del accidente, a las 11.20 horas de este martes, hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una ambulancia convencional.

El equipo médico del SAMU ha asistido a cuatro personas, todas por policontusiones, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Un hombre de 41 años ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset, mientras una mujer de 25 años, un hombre de 32 años y un bebé de 21 meses han sido derivados al Hospital Clínico.