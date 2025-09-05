Cuatro investigados por cazar tórtolas en Gandia

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la prevención de delitos contra la fauna, ha investigado a cuatro personas en la localidad valenciana de Gandía que se encontraban cazando tórtolas en un paraje cinegético, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar a finales de mayo, cuando agentes del Seprona se encontraban realizando una serie de vigilancias en espacios cinegéticos (de caza) con motivo del plan de la Guardia Civil para la prevención de delitos contra la fauna.

En Gandía encontraron un grupo de cazadores que estaban abatiendo tórtolas turcas (streptopelia decaocto), una especie cuya caza está expresamente prohibido cazar.

Al identificar a los cazadores y pedirles la documentación correspondiente, los agentes se dieron cuenta de que existían diversas infracciones relacionadas con la documentación de caza y delitos relacionadas con la fauna, al cazar especies no autorizadas.

Además, uno de los investigados no tenía permiso de armas y se encontraba utilizando una prestada por un familiar, con lo que se le imputó también un delito de tenencia ilícita de armas de fuego.

En total se ha investigado a cuatro hombres españoles de entre 37 y 61 años por delitos contra la fauna, caza ilegal de especies protegidas y un delito de tenencia ilícita de armas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Gandía. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandía y en Fiscalía de Medio Ambiente de Gandía.