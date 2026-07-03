Cuatro personas rescatadas y 70 evacuadas preventivamente por un incendio en Peñíscola

Cuatro personas rescatadas y 70 evacuadas preventivamente por un incendio de vegetación de Peñíscola - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas han sido rescatadas y unas 70 han sido evacuadas de forma preventiva a causa de un incendio de vegetación en la localidad castellonense de Peñíscola. El fuego continúa activo y evoluciona favorablemente, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El incendio se ha declarado a las 16.30 horas de este viernes en una zona de interfaz en la urbanización del Corral del Petequillo, entre los municipios de Peñíscola y Benicarló.

Se trata de un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas. De hecho, los bomberos del Consorcio Provincial han tenido que rescatar a cuatro personas que se encontraban en dos viviendas, por el riesgo del fuego y humo próximos.

En la zona trabajan alrededor de 120 efectivos entre recursos del Consorcio de Bomberos de Castellón, Generalitat Valenciana, Policía Local, Policía Autonómica, Guardia Civil y medios sanitarios.

El dispositivo movilizado por el Consorcio lo integran siete dotaciones de bomberos del Consorcio, diez unidades de bomberos forestales de la Generalitat --tres de ellas helitransportadas--, nueve medios aéreos, así como otros recursos del Consorcio como dos coordinadores forestales, un técnico forestal, un oficial, un sargento, un camión nodriza de 35.000 l de capacidad y una Unidad Móvil de Coordinación, vehículo UMC, donde se ha constituido el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El incendio ha afectado la zona exterior de algunas casas, en puntos como jardines, casetas de aperos, algún vehículo y maquinaria, todo ello en zonas exteriores.