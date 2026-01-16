Cuenca acude por cuarta vez al juzgado de Catarroja: ahora entrega la SIM para ver si se pueden recuperar sus mensajes

José Manuel Cuenca en su anterior comparecencia en el juzgado de Catarroja - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ha acudido este viernes por cuarta vez al juzgado de Catarroja (Valencia) para entregar la tarjeta SIM de su teléfono con el objeto de insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del día de la riada.

De esta forma, Cuenca cumple con el requerimiento que le efectuó esta misma semana la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La jueza pidió a Cuenca que entregase, tal y como se ofreció a hacer el pasado lunes en el careo con la exconsellera Salomé Pradas --tercera vez que acudía al juzgado--, la tarjeta SIM de su teléfono. Así mismo, en la misma providencia, la magistrada requirió a la DGTIC para que aportara el móvil de Cuenca y que, con un técnico de ese departamento, en presencia del testigo, se pudiera llevar a cabo ante la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) el acceso y el cotejo de los mensajes.

Un informe reciente de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat Valenciana entregado en el juzgado reveló que el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, un Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, había sido reseteado antes de su entrega a la DGTIC, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él estaban borrados.

La jueza había pedido oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que dijera si resultaba factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre de 2024 entre Cuenca y el 'expresident' de la Generalitat y, en caso de que fuera posible, que no los eliminara.

En la segunda declaración de Cuenca en el juzgado, que tuvo lugar el 12 de diciembre, el ex jefe de gabinete negó haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del 'expresident' el día de la catastrófica dana y aseguró que los WhatsApp que la investigada había aportado a la causa estaban "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", declaró Cuenca, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se podían recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

Ante esta declaración y las peticiones de varias acusaciones, la jueza pidió a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana que informara de la posibilidad de recuperación de los mensajes con el terminal móvil corporativo que tuviera asignado Cuenca el 29O, aunque la DGTIC reveló que, tras el reseteado, el móvil tenía "la configuración de inicio del fabricante". Hoy se determinará si finalmente se pueden recuperar esos mensajes.