Morant, sobre los mensajes de Cuenca: "No es un fallo técnico, es una decisión humana para destruir pruebas"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (i), acompañada de la vicesecretaria general y secretaria de Agenda Urbana del PSPV-PSOE, Tania Baños, (d) comparece en la sede PSPV-PSOE, a 29 de diciembr - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el hecho de que los técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat (DGTIC) no hayan logrado recuperar los mensajes de WhatsApp de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, del día de la dana, no es un "fallo técnico", sino "una decisión humana para destruir pruebas".

La líder socialista ha denunciado que el PP esté "dispuesto a todo para que no conozcamos la verdad de lo ocurrido el día de la dana" y ha censurado que Cuenca, "la mano derecha de Mazón", haya "borrado por completo su móvil, tiene miedo de que salgan a la luz sus mensajes". "No es un fallo técnico, es una decisión humana para destruir pruebas", ha expresado Morant, en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de la red social X.

Así lo ha manifestado después de que tres técnicos de la DGTIC no hayan logrado este viernes recuperar los mensajes de WhatsApp de Cuenca, del 29 de octubre de 2024. Cuenca ha acudido hoy a los juzgados de Catarroja, por cuarta vez, para entregar la tarjeta SIM de su teléfono con el objeto de insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del día de la riada.

De esta forma, Cuenca ha cumplido con el requerimiento que le efectuó esta misma semana la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

Sobre los mensajes del ex jefe de gabinete de Mazón también se ha pronunciado este viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para quien es "evidente que en los whatsapps se insistió por parte del señor Cuenca a la señora Salomé Pradas que no se confinara".

"Y por más que en el careo se haya intentado dar otra versión, lo que es evidente es que en el primer Es-alert no aparece el confinamiento. Y esto lo van a tener que explicar de alguna manera, van a tener que explicar por qué cuando ya se hablaba de confinamiento no se puso la petición y la gente bajó a sacar o a mover los coches, lo que provocó también una gran catástrofe en miles de personas".

Además, ha apuntado que ha escuchado a Pradas "en los programas de televisión e, incluso, en su declaración en sede judicial", decir que ella durante el Cecopi no supo que se estaba desbordando el barranco del Poyo.

"Yo he dicho miles de veces a lo largo de estos 15 meses que advertí lo que estaba pasando en Paiporta, porque había hablado con la alcaldesa de que se estaba desbordando el barranco y ella lo niega. ¿Cómo es posible que le escriba al señor Cuenca que se están desbordando los cauces por toda la provincia a las 19.50? Entonces sí que lo sabía", ha reflexionado.

Para Bernabé, esto deja constancia de que "otra vez el denominador común de la dana con respecto al Partido Popular y a la Generalitat Valenciana es la mentira". "Y digo el Partido Popular para que quede bien claro que el que lo inició fue su presidente, Alberto Núñez Feijóo", ha apostillado.

"Esta es la realidad y la desgracia que todavía seguimos viviendo y que el Partido Popular sigue insistiendo en mantener esa mentira y además en proteger a quien hoy está aforado y al que hoy ha ido a llevar la SIM que insistió en que no se confinara a sueldo de todos los valencianos", ha reprochado.

CAREO CON POLO

Sobre la petición del PP de que se produzca un careo entre la propia Bernabé y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la delegada ha acusado a los 'populares' de "intentar retorcer la realidad y la verdad", pero ha señalado que "no hay nada más que seguir la ley: quienes tienen que responder ante la justicia son quienes tienen la responsabilidad sobre la emergencia".

"Aquí no hay posible vuelta de tuerca, no hay posible cambio de relato. El relato que han intentado crear estos 15 meses se cae solo con la ley. Y la ley lo dice y lo explica. Y por más que quieran darle todas las vueltas posibles, por más que intenten engañar con las mentiras permanentes y con el bulo como denominador común de todo esto, la realidad es que los máximos responsables son los que tienen que responder y la máxima responsabilidad la tiene la Generalitat, que no actuó en lo más básico que era proteger y advertir a la ciudadanía de una situación de peligro", ha zanjado.